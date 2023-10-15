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15 октября 2023 года: Евфимия Солунского - что сегодня нельзя делать?

Наталья Гулий

Сегодня нельзя разжигать огонь и делать генеральную уборку.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память святого Евфимия Солунского. Он родился в христианской семье и рано женился по велению родителей. В 18 лет он решил оставить жену с детьми и уйти в монастырь, а позже поселился на горе Афон. Люди стали говорить о его подвижничестве, и к нему потянулись паломники. Но Евфимий не желал славы, поэтому перебрался на остров, где основал монашескую общину возле Салоников и восстановил заброшенный монастырь святого Андрея.

Что нельзя делать 15 октября:

  • разжигать огонь;
  • делать генеральную уборку;
  • гулять после заката солнца.

Народные поверья и приметы:

  • летают комары – зима не будет суровой;
  • облака на восходе — к непогоде;
  • ясно – будет тепло;
  • круги около месяца – ждите первые морозы.

День ангела празднуют:

Евфимий, Денис, Иван, Семен, Дмитрий и Афанасий.

Родились в этот день:

1844 год — Фридрих Ницше, немецкий философ, филолог, поэт;

1960 год — Евгений Комаровский, украинский врач-педиатр, писатель, журналист, общественный деятель;

1975 год — Денис Шмигаль, премьер-министр Украины.

А также в этот день:

1583 год — украинские земли в составе Речи Посполитой переходят с юлианского на григорианский календарь;

1615 год — основывают Киевское Богоявленское Братство и школу при нем, впоследствии (1632) превращенную в коллегию, а затем — в Киево-Могилянскую Академию (1701);

1981 год – основывают американскую группу Metallica.