Была в слезах: что сказала Меган Маркл перед тем, как покинуть королевскую семью

Разрыв принца Гарри с его семьей, названный в СМИ "Мегзитом", состоялся в 2020 году. Сейчас он живет в Калифорнии.

Известный биограф и фанат принца Гарри и Меган Маркл, журналист Омид Скоби рассказал о последних словах звезды "Форс-Мажоров" перед тем, как они разорвали все связи с королевской семьей и покинули Великобританию. Об этом пишет NYpost.

Поклонники королевской семьи были встревожены, когда в январе 2020 года Меган Маркл и принц Гарри решили сделать шаг назад в качестве старших членов "Фирмы" (The Firm).

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К марту того же года герцог и герцогиня Сассекские завершили свои последние дела в качестве членов королевской семьи и переехали в Канаду, а затем в свой особняк в Монтесито, Калифорния.

Меган Маркл и принц Гарри на Играх непокоренных Фото: Getty Images

Теперь, на фоне недавних публичных выступлений Меган Маркл и принца Гарри на Играх непокоренных в прошлом месяце, и визита в Нью-Йорк на Всемирный день психического здоровья в начале этой недели, стали известны предполагаемые последние слова звезды "Форс-мажоров" перед официальным уходом из королевской семьи.

Омид Скоби — соавтор книги "В поисках свободы: Гарри и Меган" — раскрывает в новой биографии, какими были слова Меган Маркл в тот трудный последний день.

Она якобы сказала: "Так не должно было быть", утверждает Омид Скоби. По его словам она была в слезах и сказала это шепотом. Омид и Меган присутствовали на мероприятии Ассоциации ученых Содружества .

Затем Скоби обнял ее и постарался утешить.

Напомним, Меган и Гарри поженились в 2018 году, а в Калифорнию переехали в 2020 году.

Одной из причин, по которой пара ушла, было то, что они почувствовали недостаток поддержки со стороны Фирмы.

"Слезы, которые герцогиня храбро сдерживала, свободно текли среди знакомых лиц", — написал Омид Скоби, добавив, что Меган Маркл хотелось бы, чтобы все пошло в другом направлении.

"Герцогиня Сассекская эмоционально попрощалась с любимыми помощниками, когда ее рейс в Канаду должен был вылететь через считанные часы. Меган собиралась вернуться в Канаду последним коммерческим рейсом дня, стремясь вернуться на остров Ванкувер к утру, прежде чем ее сын Арчи проснется", — сказал Скоби.

Меган Маркл и Арчи Фото: Скриншот видео

Принц Гарри и Меган Маркл поженились в 2018 году и покинули королевскую семью в начале 2020 года.

42-летний Гарри и бывшая актриса на протяжении многих лет утверждали, что причина, по которой они ушли из королевской семьи, заключалась в необходимости стать более независимыми. Также они заявили, что никто из королевской семьи не оказывали им поддержки.

После было скандальное интервью с Опрой Уинфри в 2021 году.

После разговора с Опрой Маркл и Гарри представили серию проектов, в которых жаловались на боль, которую они испытывали, будучи частью королевской семьи.

Гарри опубликовал свои 410-страничные мемуары "Запасной" ранее в этом году, а в декабре 2022 года пара представила документальный сериал Netflix "Гарри и Меган".

Ранее Омид Скоби, главный королевский редактор журнала Harper’s Bazaar и королевский автор ABC News и Good Morning America, заявлял, что не является близким другом принца Гарри и Меган Маркл. "Я никогда не общался с ним. Я буквально представитель прессы, выполняющий свою работу. Меня называют другом, рупором, чирлидером Сассексов, в то время как мой подход ничем не отличается от подхода любого другого королевского корреспондента, работающего в этой сфере", — заявил Омид.