Биограф Меган Маркл и принца Гарри написал скандальную новую книгу про королевскую семью

Но выход "Конца игры" Омида Скоби пока откладывается и скоро, как говорят критики, она будет рассказывать о печальном состоянии дел самого Гарри, а не его родственников.

Related video

21 ноября Омид Скоби, биограф принца Гарри и Меган Маркл опубликует свою собственную откровенную книгу о монархии. Выход книги отложили на три месяца, она должна была выйти в августе. Об этом пишет Daily Mail.

В новой книге "Финал игры" (Endgame), как пообещал Скоби, будет содержаться "глубокое расследование" о "борьбе за выживание" королевской семьи.

Автор сообщил, что книга будет полна "уникальной проницательности и эксклюзивных откровений".

Новая книга Скоби "Конец игры" Фото: Instagram Omid Scobie

Согласно заявлению, опубликованному издателем: "8 сентября 2022 года мир замер, когда появились новости о кончине королевы Елизаветы II. Ее смерть разрушила защитный щит, окружавший самую известную в мире семью, и стала свидетелем того, как давний кризис доверия к британской монархии начал выходить на поверхность. Теперь, благодаря уникальной проницательности и эксклюзивным откровениям, журналист Омид Скоби приоткрывает завесу над учреждением, находящимся в суматохе, обнажая хаос, семейную дисфункцию, недоверие и драконовские методы, угрожающие его будущему. Это эндшпиль монархии. Есть ли у них то, что нужно, чтобы спасти его?".

Считается, что дата публикации могла быть перенесена, чтобы дать автору возможность включить новый материал, который он собрал во время коронации короля Чарльза и после нее.

Примечательно, что хоть принц Гарри и сидел в третьем ряду на церемонии в Вестминстерском аббатстве, но он не играл формальной роли в процессе, улетев менее чем через 24 часа из Великобритании.

Ранее Омид Скоби прославился, когда написал в соавторстве с Кэролин Дюран "Обретение свободы", историю о том, как герцоги Сассекские ушли с поста старших членов королевской семьи.

Комментируя сегодняшнее заявление Скоби, королевский биограф Ричард Фитцуильямс сказал: "Он пишет о королевской семье, а также является неофициальным представителем Гарри и Меган, так что стоит ждать чего-то скандального". Фитцуильям отметил, что не знает, как Омид мог получить эту информацию, ведь, по его словам, "ни один авторитетный королевский источник не стал бы разговаривать с Омидом Скоби".

Также биограф отметил, что вряд ли новое произведение Скоби будет восприниматься читателями всерьез.

Омид Скоби во время коронации

"Скорее всего, это будет сенсационная попытка нажиться на разладе Сассексов с королевской семьей", — отметил биограф.

И книга выходит в очень неудачное время. Сейчас принц Гарри и Меган Маркл переживают не лучшие времена. С ними разорвал контракт потоковый гигант Spotify, а Netflix отверг большинство их предложений о совместных проектах.

Интересно, но когда на прилавках появилась книга "Обретение свободы", Омида называли другом герцогов Сассекских. А во время слушания в Высоком суде Лондона он отрицал, что лично общался с Меган и Гарри.

Омид Скоби, ранее – главный королевский редактор журнала Harper’s Bazaar и королевский автор ABC News и Good Morning America, а ныне – королевский редактор Yahoo! сказал, что всех ввели в заблуждение.

"Это таблоиды называют меня другом принца и особенно сейчас. Я никогда не общался с ним. Я буквально представитель прессы, выполняющий свою работу. Меня называют другом, рупором, чирлидером Сассексов, в то время как мой подход ничем не отличается от подхода любого другого королевского корреспондента, работающего в этой сфере", — заявил Омид.

Тем временем звезда YouTube пригрозила судебной тяжбой против принца Гарри и Меган Маркл, обвинив их в клевете.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!