Звезда YouTube хочет подать на Гарри и Меган в суд за клевету

Клип Шаллон Лестер был использован в сериале Netflix, иллюстрируя утверждение о том, что Гарри и Меган "травили в соцсетях".

Related video

Звезда YouTube Шаллон Лестер обвиняет принца Гарри и Меган Маркл в "клевете" и клянется "использовать любую возможность, чтобы пригвоздить их к стене". Об этом пишет Daily Mail.

Шаллон опубликовала видео, в котором она обвинила принца Гарри и Меган Маркл в "диффамации, клевете и неправильной характеристике".

Клип из учетной записи Лестер на YouTube был показан в пятом эпизоде ​​документа Netflix Сассексов, в котором утверждалось, что они стали жертвами троллингового заговора. В документальном сериале заявлялось, что против Гарри и Меган велась целенаправленная кампания ненависти в социальных сетях, проводимая горсткой пользователей.

Трейлер сериала про Гарри и Меган

Еще в декабре Лестер говорила, что клип из ее аккаунта был использован неверно. Но теперь она намерена подать иск в суд.

"Поверьте мне, когда я говорю, что использую любую возможность, чтобы пригвоздить их к стене за это. Это диффамация, клевета, неверная характеристика. И знаете, что это еще? Дезинформация", — заявила Шаллон Лестер. У Лестер, бывшего редактора журнала Star, более 350 000 подписчиков на YouTube и она известена своими видео с советами от знаменитостей.

Клип Лестер, в котором она обсуждала отношения Гарри и Меган, был показан как одно из трех видео на YouTube, появившихся во время сериала Netflix, который вышел в декабре прошлого года.

Видео женщины было показано, когда интернет-эксперты обсуждали то, что они считали "скоординированной" онлайн-кампанией ненависти против Сассексов, которая, по их утверждениям, была направлена ​​​​на распространение "пропаганды ненависти" в отношении пары.

"Моя главная проблема с Меган и Гарри — это их проблема со мной. Угадайте, кто появился в их документальном фильме Netflix? В эпизоде ​​все о теневой клике… пишущей все эти злые твиты и организующей грандиозную онлайн-кампанию против Меган и Гарри. И это я. В нем появилась моя картинка. Моя фотография, мое видео мелькали на экране вместе с двумя другими женщинами. Мне это не нравится", — отметила Лестер.

Сегмент, который транслировался в пятой серии сериала "Гарри и Меган", показал автора "Алгоритмов угнетения" Сафию Ноубл и генерального директора Bot Sentinel Кристофера Бузи, утверждающих, что существует "скоординированная" онлайн-кампания по распространению "пропаганды ненависти" против герцогов Сассекских.

Шаллон Лестер

Бот Sentinel проанализировал тысячи негативных твитов о Гарри и Меган и определил, что большое количество твитов исходило от небольшой группы людей, в которую входила сводная сестра Меган, Саманта Маркл.

"Они активно вербовали людей. Рассказывая людям, как создать несколько учетных записей. Это безумие. И это сделали люди, которые просто не были типичными "троллями", — сказал Боузи в сериале.

По их словам, в группу "троллей" входили немолодые домохозяйки, которые писали принцу Гарри и Меган Маркл сообщения вроде: "Уезжай домой" и "Почему бы тебе не умереть?".

Лестер отмечает, что Netflix никогда не связывался с ней для комментариев и даже не сообщал, что ее видео будет включено в документальный сериал.

Напомним, ранее принц Гарри выступал в Высоком суде Лондона, утверждая, что британские таблоиды взламывали телефоны его девушки и его друзей и организовали за ним слежку. Но после выяснилось, что у него нет никаких доказательств. А большинство инсайдерской информации было получено от его знакомых.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!