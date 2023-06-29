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Зірка YouTube хоче подати на Гаррі та Меган до суду за наклеп

Принц Гаррі та Меган Маркл, наклеп, шаллон лестер, серіал нетфлікс
Фото: Time | Принц Гаррі та Меган Маркл

Кліп Шаллон Лестер був використаний у серіалі Netflix, ілюструючи твердження про те, що Гаррі та Меган "цькували в соцмережах".

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Зірка YouTube Шаллон Лестер звинувачує принца Гаррі та Меган Маркл у "наклепі" і клянеться "використати будь-яку можливість, щоб прибити їх до стіни". Про це пише Daily Mail.

Шаллон опублікувала відео, в якому вона звинуватила принца Гаррі та Меган Маркл у "дифамації, наклепі та неправильній характеристиці".

Кліп з облікового запису Лестер на YouTube був показаний у п'ятому епізоді документа Netflix Сассексів, у якому стверджувалося, що вони стали жертвами тролінгової змови. У документальному серіалі заявляли, що проти Гаррі та Меган вели цілеспрямовану кампанію ненависті в соціальних мережах, яку проводила жменька користувачів.

Трейлер серіалу про Гаррі та Меган

Ще в грудні Лестер говорила, що кліп з її акаунта був використаний неправильно. Але тепер вона має намір подати позов до суду.

"Повірте мені, коли я кажу, що використаю будь-яку можливість, щоб прибити їх до стіни за це. Це дифамація, наклеп, невірна характеристика. І знаєте, що це ще? Дезінформація", — заявила Шаллон Лестер. У Лестер, колишнього редактора журналу Star, понад 350 000 передплатників на YouTube і вона відома своїми відео з порадами від знаменитостей.

Кліп Лестер, у якому вона обговорювала стосунки Гаррі та Меган, був показаний як одне з трьох відео на YouTube, що з'явилися під час серіалу Netflix, який вийшов у грудні минулого року.

Відео жінки було показано, коли інтернет-експерти обговорювали те, що вони вважали "скоординованою" онлайн-кампанією ненависті проти Сассексів, яка, за їхніми твердженнями, була спрямована на поширення "пропаганди ненависті" щодо пари.

"Моя головна проблема з Меган і Гаррі — це їхня проблема зі мною. Вгадайте, хто з'явився в їхньому документальному фільмі Netflix? В епізоді все про тіньову кліку... яка пише всі ці злі твіти й організовує грандіозну онлайн-кампанію проти Меган і Гаррі. І це я. У ньому з'явилася моя картинка. Моя фотографія, моє відео миготіли на екрані разом із двома іншими жінками. Мені це не подобається", — зазначила Лестер.

Сегмент, який транслювався в п'ятій серії серіалу "Гаррі та Меган", показав авторку "Алгоритмів гноблення" Сафію Ноубл і генерального директора Bot Sentinel Крістофера Бузі, які стверджують, що існує "скоординована" онлайн-кампанія з розповсюдження "пропаганди ненависті" проти герцогів Сассекських.

Шаллон Лестер

Бот Sentinel проаналізував тисячі негативних твітів про Гаррі та Меган і визначив, що велика кількість твітів походила від невеликої групи людей, до якої входила зведена сестра Меган, Саманта Маркл.

"Вони активно вербували людей. Розповідаючи людям, як створити кілька облікових записів. Це безумство. І це зробили люди, які просто не були типовими "тролями", — сказав Боузі в серіалі.

За їхніми словами, до групи "тролів" входили немолоді домогосподарки, які писали принцу Гаррі та Меган Маркл повідомлення на кшталт: "Їдь додому" і "Чому б тобі не померти?".

Лестер зазначає, що Netflix ніколи не зв'язувався з нею для коментарів і навіть не повідомляв, що її відео буде включено в документальний серіал.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі виступав у Високому суді Лондона, стверджуючи, що британські таблоїди зламували телефони його дівчини та його друзів і організували за ним стеження. Але потім з'ясувалося, що в нього немає жодних доказів. А більшість інсайдерської інформації було отримано від його знайомих.

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