Біограф Меган Маркл і принца Гаррі написав скандальну нову книгу про королівську сім'ю

Але вихід "Кінця гри" Оміда Скобі поки що відтерміновується і скоро, як кажуть критики, вона розповідатиме про сумний стан справ самого Гаррі, а не його родичів.

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21 листопада Омід Скобі, біограф принца Гаррі та Меган Маркл опублікує свою власну відверту книгу про монархію. Вихід книги відклали на три місяці, вона мала вийти в серпні. Про це пише Daily Mail.

У новій книзі "Фінал гри" (Endgame), як пообіцяв Скобі, міститиметься "глибоке розслідування" про "боротьбу за виживання" королівської сім'ї.

Автор повідомив, що книжка буде сповнена "унікальної проникливості та ексклюзивних одкровень".

Нова книга Скобі "Кінець гри" Фото: Instagram Omid Scobie

Згідно із заявою, опублікованою видавцем: "8 вересня 2022 року світ завмер, коли з'явилися новини про смерть королеви Єлизавети II. Її смерть зруйнувала захисний щит, що оточував найвідомішу у світі сім'ю, і стала свідком того, як давня криза довіри до британської монархії почала виходити на поверхню. Тепер, завдяки унікальній проникливості та ексклюзивним одкровенням, журналіст Омід Скобі відкриває завісу над установою, яка перебуває в метушні, оголюючи хаос, сімейну дисфункцію, недовіру і драконівські методи, що загрожують її майбутньому. Це ендшпіль монархії. Чи є у них те, що потрібно, щоб врятувати його?".

Вважається, що дата публікації могла бути перенесена, щоб дати автору можливість включити новий матеріал, який він зібрав під час коронації короля Чарльза і після неї.

Примітно, що хоч принц Гаррі і сидів у третьому ряду на церемонії у Вестмінстерському абатстві, але він не відігравав формальної ролі в процесі, відлетівши менш ніж за 24 години з Великої Британії.

Раніше Омід Скобі прославився, коли написав у співавторстві з Керолін Дюран "Здобуття свободи", історію про те, як герцоги Сассекські пішли з посади старших членів королівської сім'ї.

Коментуючи сьогоднішню заяву Скобі, королівський біограф Річард Фітцуільямс сказав: "Він пише про королівську сім'ю, а також є неофіційним представником Гаррі та Меган, тож варто чекати чогось скандального". Фітцуільям зазначив, що не знає, як Омід міг отримати цю інформацію, адже, за його словами, "жодне авторитетне королівське джерело не стало б розмовляти з Омідом Скобі".

Також біограф зазначив, що навряд чи новий твір Скобі читачі сприйматимуть серйозно.

Омід Скобі під час коронації

"Найімовірніше, це буде сенсаційна спроба нажитися на розладі Сассексів із королівською родиною", — зазначив біограф.

І книга виходить у дуже невдалий час. Зараз принц Гаррі та Меган Маркл переживають не найкращі часи. З ними розірвав контракт потоковий гігант Spotify, а Netflix відкинув більшість їхніх пропозицій про спільні проєкти.

Цікаво, але коли на прилавках з'явилася книжка "Здобуття свободи", Оміда називали другом герцогів Сассекських. А під час слухання у Високому суді Лондона він заперечував, що особисто спілкувався з Меган і Гаррі.

Омід Скобі, раніше — головний королівський редактор журналу Harper's Bazaar і королівський автор ABC News і Good Morning America, а нині — королівський редактор Yahoo! сказав, що всіх ввели в оману.

"Це таблоїди називають мене другом принца і особливо зараз. Я ніколи не спілкувався з ним. Я буквально представник преси, який виконує свою роботу. Мене називають другом, рупором, чирлідером Сассексів, у той час як мій підхід нічим не відрізняється від підходу будь-якого іншого королівського кореспондента, який працює в цій сфері", — заявив Омід.

Тим часом зірка YouTube пригрозила судовою тяганиною проти принца Гаррі та Меган Маркл, звинувативши їх у наклепі.

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