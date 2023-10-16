Кейт Миддлтон появилась на публике во Франции в элегантном черно-белом ансамбле (фото)

Принцесса Уэльская с февраля 2022 года является покровителем Футбольного союза регби и Футбольной лиги регби, поэтому всегда страется посещать важные матчи сборной Англии.

41-летняя принцесса Уэльская Кэтрин все чаще во время визитов в больницы, школы или на спортивные соревнования все чаще надевает простой, но очень удобный ансамбль, который состоит из топа, блейзера и брюк или джинсов. Не стало исключением и ее появление на чемпионате мира по регби, где она поддержала сборную Англии, игравшую в четвертьфинале против Фиджи на стадионе "Велодром" в Марселе (Франция), пишет Hello.

Кейт надела белоснежный пиджак от Zara и темные брюки, которые расширялись к низу. .

Жена принца Уильяма снова подтвердила слухи о том, что если ей понравится какая-то вещь, она покупает сразу несколько одинаковых моделей, но разного цвета. Аналогичный блейзер от этого же бренда, такого же фасона и длины, только синего цвета и чуть другой фактуры она надевала несколькими днями ранее, сочетав его с джинсами.

Нынешний образ Кэтрин дополнила золотыми серьгами, сумочкой на цепочке и черными туфлями-лодочками. Свои волосы принцесса оставила распущенными, а макияж был традиционно неброским.

На трибуне Кейт появилась без мужа, принца Уильяма. Она сидела рядом с Биллом Бомонтом, CBE, председателем World Rugby, и всю игру с ним переговаривалась. При этом Кэтрин внимательно наблюдала за матчем и искренне радовалась, когда Англия выиграла со счетом 30–24. Однако позже в аккаунте принца и принцессы Уэльских появились фото, где можно увидеть принца Джорджа с отцом, которые общаются со спортсменами.

Жена принца Уильяма является покровителем Футбольного союза регби и Футбольной лиги регби с февраля 2022 года. Этот пост перешел к ней от принца Гарри после того, как он отказался от исполнения королевских обязанностей.

Ранее Фокус писал, что Кэтрин сыграла в рэгби в инвалидной коляске. Таким образом она хотела подчеркнуть инклюзивность этого вида спорта.