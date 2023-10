Мадонна поддержала Украину во время концерта в Лондоне (видео)

Королева поп-музыки вышла на сцену в шляпе от украинского дизайнера и спела, завернувшись в сине-желтый флаг.

Мадонна начала грандиозное мировое турне The Celebration Tour в честь 40-летия деятельности, которое стартовало с концерта в Лондоне. На первом концерте поп-звезда выразила поддержку Украине, накинув на плечи сине-желтый флаг во время исполнения песни Don't Cry for Me Argentina. Шляпу для выступления сделал украинский дизайнер Руслан Багинский. В своем Instagram он поблагодарил Мадонну за возможность быть причастным к празднику.

Багинский, отметил, что их "история" длится уже почти восемь лет.

"Спасибо, Мадонна! За то, что поверила в меня с самого начала. За вашу невероятную поддержку. Почти восемь лет вместе. Наша история, которая произошла в эту удивительную ночь. Спасибо, что сделали меня частью вашего праздника. Ваше присутствие в моей жизни – самая большая честь. Все еще не могу в это поверить.", – написал дизайнер.

65-летняя певица, которая была вынуждена перенести свои концерты после того, как ее госпитализировали с бактериальной инфекцией, вызвала восторг у фанатов, исполнив не менее 45 песен – включая лучшие хиты за четыре десятилетия своей музыкальной карьеры, возглавлявшие чарты.

Помимо своих собственных треков, она также отдала дань уважения Майклу Джексону , исполнив его классическую мелодию Billy Jean, и хит Бейонсе 2022 года Break My Soul.

Мадонна, у которой шестеро детей, сделала тур семейным делом, и на сцене к ней присоединились дочери 17-летняя Чифундо "Мерси" Джеймс, 10-летняя Эстре и старшая 27-летняя Лурдес.

Хитмейкер открыла шоу своим хитом 1998 года Nothing Really Matters, выглядя невероятно в длинном эффектном черном платье с развевающимися рукавами и серебряной короной в виде нимба.

Затем она исполнила песни из первого альбома Everybody конца 80-х и ремикс 2003 года Into The Grove. За этими треками вскоре последовали Burning Up, Open Your Heart, а также культовые песни Holiday и Live To Tell.

Еще один из старых хитов – Bad Girls – Мадонна исполнила под аккомпанемент дочери Мерси, играющей на рояле.

В шоу задействовано более 200 человек. Ожидается, что всего поп-дива даст около 80 концертов.

