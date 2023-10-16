Растущая Луна с 15 по 27 октября 2023 года: что нельзя делать

15 октября началась растущая фаза Луны, которая продлится до 27 октября. Это идеальное время для любых начинаний.

Растущая Луна — это период между новолунием и полнолунием. Астролог Анжела Перл рассказала, чем благоприятна и чем опасна эта фаза Луны.

Растущая Луна: как распознать

Растущая Луна напоминает узкий "серп", который острыми кончиками направлен влево — так начинается эта фаза, которая длится с 1 по 7 лунный день. Период Растущей Луны считается благоприятным временем для начала новых проектов, установки целей и планирования будущего. Энергия Луны поддерживает рост и развитие ваших усилий.

Растущая Луна: что нужно делать

В период растущей Луны к нам легко приходят положительные перемены. Это считается хорошим временем для привлечения желаемых вещей в вашу жизнь — как материальных, так и духовных. Что нужно делать:

уверенно и без сомнений принимать решения;

проявлять инициативу и делать первые шаги;

брать на себя больше ответственности;

приступать к изучению чего-то нового;

прощаться с токсичными людьми.

Растущая Луна: что нельзя делать

путешествовать на далекие расстояния;

переедать;

сплетничать;

оставлять дела незавершенными;

начинать строгую диету;

лениться и прокрастинировать;

конфликтовать с близкими и обижаться на них.

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