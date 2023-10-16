Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после смерти матери (фото)

Нина Матвиенко, Герой Украины и Народная Артистка, умерла в возрасте 75 лет в начале октября 2023.

42-летняя украинская певица Тоня Матвиенко рассказала о своем эмоциональном состоянии после смерти матери, Народной артистки Украины Нины Матвиенко 8 октября 2023 года. В своем Instagram дочь покойной знаменитости поделилась свежим снимком.

"Как я? Будто время остановилось", — отметила мама двоих детей.

В частности, певица показала свое свежее селфи, судя по всему, с вечерней прогулки в столичном парке.

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Тоня Матвиенко Фото: tonya_matvienko\Instagram

Официальной причины смерти Нины Матвиенко пока неизвестно. Она ушла из жизни за 2 дня до своего 76-го дня рождения, который должна была бы отметить 10 октября 2023 года.

У Народной артистки Украины также осталось двое сыновей — Иван и Андрей. С мужем, художником Петром Гончаром, она разошлась в 2021.

Нина Матвиенко Фото: УНІАН

Единственная дочь украинской легенды сейчас замужем за певцом Арсеном Мирзояном. Они воспитывают общую дочь Нину. Также у Тони Матвиенко есть старшая наследница Ульяна.

Напомним, Тоня Матвиенко записала песню в подарок на 76-летие матери, однако не успела презентовать особую композицию.

Также Фокус писал о прощании с Ниной Матвиенко в столичной филармонии 11 октября 2023 года.