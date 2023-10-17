"Развода не будет": Джада Пинкетт-Смит говорит, находится в "процессе исцеления" с Уиллом Смитом

Джада Пинкетт-Смит заявила, что она "очень усердно работает" с Уиллом Смитом, чтобы реанимировать их брак после того, как выяснилось, что они расстались семь лет назад.

Джада Пинкетт-Смит сказала, что они с Уиллом Смитом "концентрируются на исцелении" и работают над восстановлением своего "жизненного партнерства". Об этом сообщает издание LBC.

Несколько дней назад она рассказала, что с 2016 года они живут каждый своей жизнью, так как устали от попыток восстановить свои отношения.

"Мы очень усердно работаем над тем, чтобы вернуть наши отношения, да, вернуть наши отношения вместе… снова к браку", – поделилась актриса.

Джажа также сказала, что не идеализирует Уилла.

"Я должна быть в состоянии принять его таким, какой он есть. Он принимает меня такой, какая я есть, и мы хотим любить друг друга", – добавила она.

По словам актрисы, звездные супруги "застряли в своих фантазиях" о том, каким должен быть другой человек, с которым тебя связывают долгие отношения.

Джада поделилась и другими подробностями их отношений с Уиллом Смиттом.

"Я пообещала ему, что у нас никогда не будет причин разводиться. Мы справимся с чем угодно. И я просто не смогла нарушить это обещание", – рассказала она.

Супруги планируют снова жить вместе, потому что, по словам Джады, Смитт "стареет" и "кто-то должен о нем заботиться".

Напомним, Уилл Смит отреагировал на откровения Джады относительно их расставания. Звездный актер признался, что рассказ жены стал для него "холодным душем".