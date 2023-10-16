Эксперт назвала шесть пород собак, которые сложнее всего поддаются дрессировке

Эти породы требуют времени и терпения при дрессировке, но при должном усилии вы добьетесь поставленных результатов.

О любящей и послушной собаке мечтает каждый, кто заводит щенка. Однако есть породы, которые не очень любят подчиняться командам, поэтому хозяевам придется либо больше времени уделить дрессуре, либо же смириться и любить своего питомца со всеми его "тараканами". Лорна Винтер, дрессировщица собак и соучредительница приложения для дрессировки щенков Zigzag, назвала шесть пород собак, для дрессировки которых понадобиться очень много терпения и выдержки, пишет Daily Mail.

"Ухаживать за щенком любого вида – непростая задача, но мы можем признать, что некоторые породы дрессировать немного сложнее, чем другие. Хотя не существует по своей сути "плохих собак", разные породы щенков требуют разного уровня внимания и потребностей на протяжении всего своего развития", – отметила она.

Бигль

Бигли — отличные домашние любимцы и прекрасные компаньоны для детей. Однако вместе с этим они доставляют владельцам немало хлопот.

"Эта порода похожа на супердетективов, когда дело доходит до унюхивания запахов, и в их ДНК заложено отправляться в приключения в поисках запахов. Это означает, что когда дело доходит до тренировок, они могут немного отвлечься, и им будет сложнее тренироваться!", – объяснила эксперт. По ее словам, ключик к успеху – помнить, что бигли очень любят лакомства.

"Это означает, что, когда они хорошо справляются с приучением к туалету, выполнением команд или ходьбой на поводке, вы можете вознаградить их угощениями, и они будут ассоциировать хорошее поведение со вкусными наградами. Бигли проходят подростковый период примерно в возрасте от шести до 12 месяцев, а это означает, что даже если вы думаете, что научили их основам, они, скорее всего, забудут то, чему вы их учили за это время. Наберитесь терпения и продолжайте тренировать их, как вы это делали в первые несколько недель — они наловчатся!" – добавила Лорна.

Джек-рассел-терьеры

Джек-рассел-терьеры, компактные и крепкие, были специально выведены для того, чтобы выгонять лисиц из их берлог во время охоты.

"Эти терьеры известны своим исключительно сильным инстинктом добычи, который иногда может создавать небольшие проблемы в процессе дрессировки, что делает их одной из наиболее требовательных пород для работы", – продолжает дрессировщица.

Чтобы дрессура принесла плоды, необходимо перенаправить энергию этих собак:

"Джек-рассел-терьеры обладают огромным количеством энергии, поэтому если вы найдете способ, с помощью которого ваш малыш сможет проявить часть этой энергии, это немного облегчит вашу жизнь, когда дело доходит до дрессировки, поскольку они не будут перегружены необходимостью бегать и играть. Обязательно занимайтесь умственной деятельностью, например играми-головоломками, и регулярно гуляйте между тренировками и отдыхом. Это позволит вам сделать вашу собаку более послушной и спокойной".

Французский бульдог

Французские бульдоги могут быть относительно независимой породой собак, и иногда может казаться, что они нужны человеку больше, чем человек им. Приступать к дрессировке бульдогов следует сразу же, как только щенок появляется в вашей квартире.

"Мозг щенков намного больше, чем мы думаем, и они впитывают так много полезной информации, несмотря на свой юный возраст. Главное — начать как можно раньше. Мы знаем, что все, что вам, вероятно, захочется, – это обнимать и целовать их, но они умные собаки, которые любят доставлять удовольствие, поэтому начните учить их основам как можно скорее, чтобы повысить шансы на получение очень воспитанной собаки. Возможно, вы даже сможете научить ее некоторым трюкам на раннем этапе", — сказала Уинтер.

Французский бульдог Фото: wikipedia

Бордер-колли

Бордер-колли – очень энергичные собаки, которые требуют постоянной активности и движения. Они не из тех животных, которым понравится хозяин, ведущий малоподвижный образ жизни.

"Они необычайно умны и хорошо поддаются дрессировке. Бордер-колли нуждаются в дрессировке, чтобы стимулировать их. Каждый божий день, но никакого давления! Не ожидайте, что они потеряют этот стадный инстинкт. Этого не произойдет. Гораздо лучше дать им подходящую возможность для преследования и обхода с флангов, чтобы им не хотелось преследовать что-то движущееся. Бордер-колли ласковы и много лет работают ради похвалы пастухов, поэтому дайте им много поддержки", – рекомендует Лорна.

Немецкая овчарка

Очень важно дрессировать щенка немецкой овчарки сразу после того, как вы заберете его домой от заводчика, – в этом возрасте они как губки!

"Крупные охранные породы, такие как немецкие овчарки, вряд ли хорошо справятся с жизнью в центре города. В ограниченных условиях сверхактивным породам может быть сложно получить достаточную дрессировку и пройти соответствующие упражнения в городе, что может затруднить обучение", – объясняет эксперт.

Кавапу

Они могут выглядеть очень милыми и пушистыми, но не позволяйте этому ввести вас в заблуждение — это очень занятые маленькие собачки, которые при необходимости найдут себе массу шалостей.

"Поначалу ночное время может быть непростым — ваш кавапу захочет спать рядом с вами. Чтобы они не плакали, вы можете положить их рядом с собой в кровать или клетку в течение первых нескольких недель, пока они приспосабливаются. Скорее всего, они просыпаются ночью, чтобы сходить в туалет, так что будьте готовы к недосыпу в первую неделю или две", – отметила Лорна.

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