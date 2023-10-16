Огонь, вода и животные: австралийские пожарные в новом календаре на 2024 год (фото, видео)

В этом году календарь с пожарными вышел уже 31 раз.

Австралийские пожарные представили календарь на 2024 год, опубликовав на своей странице в Instagram не только готовые фото, но и немало видео бэкстейджа съемок.

В кадре – мускулистые, привлекательные мужчины с голым торсом, которые позируют в воде, огне, на фоне природы, а также с животными в руках. Традиционно изготовили шесть вариантов календаря: классический, с кошками, собаками, лошадьми, в рабочей обстановке и с экзотическими животными, которые живут в Австралии.

Это будет уже 31-ый выпуск. Каждый год его появление становится настоящим событием, а деньги от его продажи идут на благотворительность – в помощь нуждающимся животным.

В 2021 году календарь стал международным, поскольку в съемках участвовали американские коллеги австралийских пожарников.

"Австралийцы никогда не забудут огромную поддержку американского народа, когда мы пострадали от сильнейших лесных пожаров в новейшей истории. Деньги, собранные неравнодушными американцами, были использованы для поддержки серьезно раненых австралийских животных. Больница дикой природы Байрон-Бей – одна из замечательных местных благотворительных организаций, поддерживаемая пожертвованиями, собранными через распродажу календаря", – подчеркнули авторы проекта.

Ранее Фокус писал, что ПЦУ окончательно перешла на новый календарь.