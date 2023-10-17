Джиджи Хадид и Брэдли Купер используют дом Тейлор Свифт как "любовное гнездышко"

Американская певица любит побыть "амуром" для своих друзей.

28-летняя американская супермодель Джиджи Хадид и голливудский актер Брэдли Купер, 48, пользуются домом певицы Тейлор Свифт как "тайным любовным гнездышком". Об этом пишет The Mirror.

По слухам, звездная пара проводила время в особняке артистки в Род-Айленде, чтобы избежать "лишних глаз" фанатов.

"Тейлор — абсолютный романтик и любит сыграть амура для своих друзей", — рассказывает инсайдер.

"Несмотря на то, что Джиджи и Брэдли имеют собственную недвижимость в Нью-Йорке, они хотели что-то более приватное, чтобы провести время, чтобы познакомиться, и Тейлор была очень рада помочь", — добавляет источник.

Свифт сказала, что двери ее дома "всегда открыты" для звездных друзей.

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Джиджи Хадид Фото: guestinresidence

Звезда "Мальчишника" и супермодель палестинского происхождения впервые вызвали слухи о романе в начале октября 2023 года, когда их заметили на свидании.

Брэдли Купер Фото: Getty Images

Как сообщается, они сошлись после того, как бывшая девушка Купера и мама его дочери, модель Ирина Шейк, познакомила пару.

Напомним, чем Брэдли Купер "зацепил" Джиджи Хадид.

Также Фокус писал об отношении Брэдли Купера к началу романа с Джиджи Хадид.