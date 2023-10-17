Сара Джессика Паркер стала продюсером фильма об украинских танцорах (видео)

Документальный фильм, который продюсирует Сара Джессика Паркер, покажет стойкость и силу украинского народа в лице ветерана Александра Будько.

58-летняя актриса Сара Джессика Паркер выступит исполнительным продюсером документального фильма Front Row ("Первый ряд") об украинских артистах балета в эмиграции, сообщает Variety.

Синопсис картины, режиссером которой стала Мириам Гуттманн, презентовали на международной телеконференции Mipcom в Каннах.

В центре сюжета – история 26-летнего украинского ветерана Александра Будько с позывным "Терен", который потерял обе ноги в бою на границе Украины с Россией. В октябре 2023 года украинская балетная труппа под названием United Ukrainian Ballet, созданная из артистов балета в эмиграции, ставила "Жизель" в Калифорнийском театре. Один из ведущих артистов Алексей Тютюнник познакомился с Александром, когда ветеран находился на протезировании в Орландо, и пригласил его на шоу. И хотя Будько совершенно не танцор, возникла идея совместного проекта.

По словам Паркер, которая сейчас является заместителем председателя совета директоров New York City Ballet, "Front Row демонстрирует настойчивость и человеческие качества на суровом фоне войны".

Фото: Miriam Guttmann

"Предоставить этим танцорам международную платформу, чтобы они могли рассказать свои истории через силу, красоту и смелость балета – это огромная честь", – подчеркнула она.

""Front Row" — это тонкая и многослойная пьеса, дающая возможность заглянуть в неизведанный мир танца и невзгод. Участие Сары Джессики в проекте, благодаря партнерству с CAA, несомненно, добавит обогащающее и вдохновляющее измерение, что сделает его незаменимым для покупателей по всему миру", уверен основатель и продюсер Scenery Исидор Роберс.

В настоящее время документальный фильм находится на этапе постпродакшена и входит в список Mipcom Banijay Rights. Картину поддержал и Нидерландский фонд Film Production Incentive и Banijay Rights.

Александр Будько – человек который мотивирует не сдаваться и стремиться вперед. Потеряв ноги, воин не просто вернулся к активной жизни, но и написал книгу "История упрямого человека", а 5 июля опубликовал в соцсети свой первый танец с United Ukrainian Ballet.

"Благодаря моей встрече с @alexis.tutunnique у меня началось знакомство с балетом и погружение в этот мир. В феврале, когда мы впервые увиделись я и не подозревал, что это выльется, через 4 месяца я танцевал перед 3000 зрителями с невероятными артистами @unitedukrainianballet. Эта постановка, наша дружба с Алексеем и война в Украине были интегрированы в документальный фильм от Front Row, который мы вот-вот завершим снимать. Спасибо @emmaevelein за мощную хореографию, которая передала все, что мы хотели донести о войне в Украине. Эта хореография о последствиях войны, о народе, о том, как мы несокрушимы, несмотря на боль и потери, мы поднимаем человеческую жизнь превыше всего, мы ценим своих людей и идем к цели, к победе! Спасибо всем кто помог с организацией и поддержкой", – написал Александр.

В свою очередь Тютюнник поблагодарил героя. Он рассказал, как пригласил ветерана на спектакль, и с этого началась их дружба и сотрудничество.

"Мне было приятно видеть, как балетное искусство вдохновляет, заряжает и вероятно лечит душу человека. Балет вдохновил Александра, а Александр вдохновил балет и его артистов, выступив после представления с речью, которая придала больший смысл мне и другим артистам двигаться дальше и творить Украинское искусство. Так началась наша история, история дружбы, творческих исканий и их реализации…. Спасибо огромное Александр тебе и нашим Героям, что своей жертвой прокладываете нам путь в будущее, вдохновляя, как Украинцев так и весь мир своей несгибаемостью! Слава Украине! Слава Героям!" – пишет он на своей странице в соцсети.

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