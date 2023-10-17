Дженнифер Лопес сходила на шопинг с 15-летней дочерью (фото)

Знаменитость продемонстрировала стильный образ для теплых осенних дней 2023.

54-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес накануне вышла на прогулку с 15-летней дочерью Эммой в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Мать" была в серебристых леггинсах и белом джемпере оверсайз на одно плечо.

Джей Ло дополнила осенний образ белыми кроссовками и взяла с собой маленькую серую сумку через плечо, добавив аксессуары темных оттенков.

Между тем 15-летняя Эмма была одета в серую футболку с логотипом, черную кепку назад и шорты.

Наследница американской знаменитости несла сумку с покупками после семейного шопинга.

Дженнифер воспитывает Эмму и ее брата-близнеца Макса со своим бывшим мужем Марком Энтони, 55 лет, с которым она была жената с 2004 по 2014 годы.

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Дженнифер Лопес с дочерью Эммой Фото: Getty Images

Она также является мачехой троих детей своего теперешнего мужа, 51-летнего Бена Аффлека, от его бывшей жены Дженнифер Гарнер, 51: дочерей Вайолет, 17 лет, и Серафины, 14 лет, и сына Сэмюэла, 11 лет.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой Фото: Getty Images

Звезда "Бэтмена" был женат на матери своих детей с 2005 по 2018 годы. Сейчас Гарнер помолвлена с Джоном Миллером.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Между тем Лопес и Аффлек сначала обручились в 2003 году, но их отношения прекратились в январе 2004, прежде чем они возобновили свой роман в 2021 и поженились через год.

Напомним, Джей Ло продемонстрировала джинсовый образ с аксессуарами на 65 тысяч долларов.

Также Фокус писал о варианте осеннего маникюра 2023 года от Дженнифер Лопес.