Калифорнийские миллионеры рассказали, как заработали свои состояния

Блогер Ной Каган просто стучался в дома за миллионы долларов и просил владельцев рассказать, как они стали богатыми.

Калифорнийские миллионеры рассказали свои истории успеха местному блогеру Ною Кагану, который просто явился в элитный район Ньюпорт-Бич и попросил обитателей вилл за миллионы долларов провести экскурсии, рассказать, как они заработали свои миллионы и есть ли у них совет людям. Об этом пишет Daily Mail.

Главные советы домовладельцев-богачей заключались в том, чтобы усердно работать и проявлять энтузиазм.

Южная Калифорния известна своей обширной береговой линией, пляжными развлечениями и, конечно же, красивыми домами стоимостью в несколько миллионов долларов.

Ролик Ноя Кагана

По данным СМИ, при средней цене дома в районе Ньюпорт-Бич почти 3,1 миллиона долларов создатель контента Ной Каган хотел узнать о людях, владеющих этими особняками, и о том, как они заработали свои миллионы.

В недавнем видеоролике на YouTube Ной, родом из Остина, штат Техас, сказал: "Дома, которые мы собираемся проверить сегодня, стоят от 15 до 20 миллионов долларов. Мы собираемся постучать в некоторые двери и выяснить, чем люди зарабатывают на жизнь, и получить совет для таких людей, как вы и я", — объяснил Ной, основатель приложения AppSumo.com, предназначенного для предпринимателей. Отказала ему только одна женщина, в дверь которой он постучал. Остальные были довольно приветливыми.

Первый дом, который Ной посетил в Ньюпорт-Бич в Калифорнии, принадлежал паре, которая заработала деньги на клубнике и теперь владеет несколькими виноградниками. Их дом стоит 12 миллионов долларов.

"Мы занимались клубничным бизнесом. А потом мы как бы увлеклись винным бизнесом. У нас есть несколько виноградников на севере, и поэтому у нас была своего рода вторая карьера", — сказала женщина, вспомнив, что ее муж еще в школе интересовался садоводством и клубника была его школьным проектом.

"Он основал перерабатывающее предприятие, поэтому мы не только получали свежую клубнику, но и перерабатывали ее для замораживания и приготовления напитков "Маргарита". А совет: будьте честным деловым человеком – всегда говорите правду, не пытайтесь врать. Вы знаете, что действительно важно в жизни, это ваша семья, это ваша вера. А если ты добьешься успеха — ты должен вернуть долг", — сказала женщина.

Следующий дом стоил 9 миллионов долларов и принадлежал архитектору и физиотерапевту.

Домовладелец сказал, что считает важным не забывать сосредотачиваться не только на себе, но и думать о других.

Когда Ной спросил его о том, как добиться успеха, он напомнил создателю контента, что все это относительно, и важно не зацикливаться только на себе.

Следующий человек, который поделился мудростью, тоже был на пенсии, но работал в коммерческом строительстве – строил центры обработки данных для таких компаний, как Google и Facebook, а также больницы. Его дом стоит 11 миллионов. Он посоветовал работать в той области, которая интересна.

Сам он начинал с зарплаты в 21 тысячу в год, а когда уходил на пенсию из компании Southland, она стоила уже порядка 2 миллиардов долларов.

"Если у вас нет страсти к тому, что вы делаете, тогда вы знаете, зачем это делать", — пошутил он.

Последний человек, у которого брал интервью Ной, был писателем, который десять лет назад заработал деньги на продаже детской книги и с тех пор получает прибыль от переизданий.

"Люди всегда подходят ко мне и говорят: "Я хочу написать книгу, как мне ее опубликовать?". Сначала нужно написать книгу, а это просто ускользает от людей. Я говорю им: сначала напишите книгу. А затем пытайтесь ее опубликовать", — дал совет писатель.

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