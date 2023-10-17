Что известно про Даниэля Нобоа: нового президента Эквадора, наследника банановой империи и плейбоя

Отец Даниэля, богатейший человек Эквадора, пять раз пытался стать президентом страны, но ему это не удалось.

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В Эквадоре во втором туре внеочередных выборов, которые прошли в воскресение, новым президентом был избран Даниэль Нобоа.

Он набрал на 4% больше голосов, чем его главная соперница – социалистка Луиза Гонсалес, протеже живущего в изгнании бывшего президента Рафаэля Корреа.

Нобоа станет самым молодым президентом в истории страны: ему всего 35 лет.

Даниэль Нобоа и Лавиния Валбонези Фото: Instagram laviniavalbonesi_

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Досрочные выборы в Эквадоре были назначены после того, как в мае предыдущий президент Гильермо Лассо своим указом распустил Национальную ассамблею и ушел в отставку. Лассо обвиняли в коррупции, связанной с перевозками нефти, и Национальная ассамблея рассматривала вопрос о его импичменте. Также его критиковали за неспособность справиться с мафией, которая сделала из Эквадора перевалочный пункт по торговле наркотиками.

Президентские выборы в Эквадоре были опасным мероприятием: во время предвыборной кампании был убит один из кандидатов в президенты, депутат Фернандо Вильявисенсио. Бывший журналист прославился своими антикоррупционными расследованиями. Подозреваемые в его убийстве были задержаны, но после их нашли убитыми в тюрьме.

Стоит отметить, что президентский срок Даниэля Нобоа составит всего 17 месяцев – остаток каденции Лассо. На следующих выборах в мае 2025 года он снова сможет баллотироваться уже на полноценный четырехлетний срок.

Фокус собрал все, что известно о Даниэле Нобоа и его банановой империи.

Кто такой Даниэль Нобоа

Даниэль Нобоа – новая фигура на эквадорской политической сцене. Но происходит он из очень известной и состоятельной семьи.

Его отцу, Альваро Нобоа принадлежит банановая компания Bonita Bananas. В настоящее время он управляет группой компаний Noboa и корпорацией Noboa, имеющей более 110 компаний в Эквадоре и по всему миру, включая филиалы в США, Антверпене, Риме, Японии, Аргентине и Новой Зеландии.

Альваро Нобоа Фото: Соцсети

В 1973 году Нобоа основал Promandato Global S.A., фирму, объединяющую несколько компаний по недвижимости, считающуюся одной из крупнейших фирм Эквадора. В 1988 году он основал ежемесячный журнал Revista La Verdad и Banco del Litoral, один из самых надежных банков Эквадора.

Альваро Нобоа прославился своей нетерпимостью к бунтам на своих банановых плантациях. Так, раз он уволил 1200 работников, которые организовали профсоюз. Также его обвиняли в использовании детского труда и коррупции.

Но Альваро был и остается богатейшим человеком Эквадора. Он активно участвовал в политике, безуспешно баллотируясь на пост президента Эквадора в 1998, 2002, 2006, 2009 и 2013 годах. Однако в 2007 году он был избран депутатом национального собрания. У него четверо детей. И Даниэлю Нобоа удалось то, что не получилось у отца: он стал президентом Эквадора.

Дэниел Рой Гилкрист Нобоа Азин учился в Нью-Йорке в престижной бизнес-школе Стерна, в 18 лет он основал собственную компанию DNA Entertainment Group, занимающуюся организацией мероприятий. Его связывали с оффшорными компаниями в Панаме. Также он работал в компании своего отца, и заслуженно считается наследником его банановых миллионов.

Даниэль был женат на Габриэле Гольдбаум, которая родила ему дочь. Однако в 2021 году, после трех лет брака, пара сообщила о разводе. Причем Нобоа через суд запретил разглашать подробности о своей семейной жизни.

В 2019 году у него начался роман с известной в Эквадоре блогером Лавинией Валбонези. Пара поженилась в 2021 году. У пары родился сын Альваро, а во время президентской кампании стало известно, что пара ждет второго ребенка.

Даниэль Нобоа и Лавиния Валбонези с сыном Альваро Фото: Instagram laviniavalbonesi_

Лавиния, итальянка по отцу — диетолог и бизнесвумен с большим количеством подписчиков в соцсетях. Она выросла на живописных Галапагосских островах.

Она активно помогала своему мужу завоевывать сердца эквадорцев, следуя по пути Карлы Бруни, копируя стиль Кейт Миддлтон и принцессы Дианы.

Даниэль Нобоа и Лавиния Валбонези Фото: Instagram laviniavalbonesi_

Для нее стилисты даже подобрали белоснежный гардероб, который контрастировал с партийными цветами ее мужа.

Политический курс Даниэля Нобоа

Спокойный и неконфронтационный стиль Даниэля сделал его популярным, особенно среди избирателей в возрасте от 18 до 29 лет, составляющих треть электората.

Выпускник Гарвардской школы Кеннеди сосредоточил свою кампанию на создании рабочих мест, пообещав налоговые льготы для новых предприятий, а также обещая привлечь больше иностранных инвестиций.

Что касается преступности, Нобоа пообещал посадить самых жестоких преступников на плавучие тюремные баржи у тихоокеанского побережья Эквадора. Он также предложил усилить военное присутствие на границах и побережье, которые являются пунктами торговли кокаином.

"Эквадор снова станет страной улыбок и мира", – сказал Нобоа. К слову, во время кампании его прозвали "кандидат в бронежилете", когда он в августе появился на единственных предвыборных телевизионных дебатах в бронежилете после убийства Фернандо Вильявисенсио. Нобоа заявил, что он также получал угрозы.

Даниэль Нобоа - "кандидат в бронежилете"

Симпатичный молодой кандидат быстро стал популярен среди молодежи. Его фанаты выкладывали видео с картонными "Нобоа" в человеческий рост, напечатанными для предвыборной кампании: на вечеринках, барах и на пляжах.

Вирусное видео с Нобоа

Видео становились хитами, а Даниэль стал звездой.

Проблема с наркотиками в Эквадоре

Тихоокеанские порты Эквадора стали перевалочным пунктами для торговцев кокаином. Наркотики чаще всего возят в ящиках с бананами, основным экспортным продуктом страны. Около 80% кокаина в Европу попадало именно через Эквадор.

Министр внутренних дел страны Хуан Сапата заявил, что Эквадор, расположенный между Колумбией и Перу, основными странами-производителями кокаина, нуждается в международной помощи для борьбы с "общим транснациональным врагом".

Уровень убийств с 2019 года вырос в пять раз из-за насилия между местными бандами, связанными с мексиканскими наркокартелями и колумбийскими партизанскими группировками.

Напомним, в марте, по меньшей мере пяти журналистам, работающим на теле- и радиостанциях в Эквадоре, отправили послания с бомбами, одна из которых взорвалась.