В тюрьме Эквадора убили шестерых подозреваемых в смерти кандидата в президенты, — Reuters

Известно, что все шестеро погибших мужчин были гражданами Колумбии. Их обвиняли в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио.

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В тюрьме Эквадора погибли шестеро мужчин, которых подозревали в причастности к убийству кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом 7 октября сообщает Reuters.

По данным генеральных прокуроров, убийства произошли в пятницу, 6 октября, в тюрьме в Гуаякиле, крупнейшем городе южноамериканской страны.

Издание отмечает, что правительство Эквадора немедленно осудило этот инцидент.

Бывший президент Гильермо Лассо пообещал, что не будет "ни соучастия, ни сокрытия" в выяснении того, кто убил подозреваемых по делу Вильявисенсио.

"Здесь станет известна правда", — подчеркнул он.

Тюремное агентство SNAI заявило, что все шестеро мужчин были гражданами Колумбии. Больше подробностей убийств не сообщается.

Также отмечается, что подозреваемые погибли всего за неделю до решающего второго тура голосования за президента страны, который был запланирован на 15 октября.

Убийство кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио: детали

В Эквадоре во время предвыборного митинга был убит кандидат в президенты, 59-летний Фернандо Вильявисенсио. Инцидент произошел 10 августа около 18:20.

Политик получил три ранения в голову, когда садился в свое авто после политического митинга, который состоялся в Колизее колледжа Андерсон в Кито.

Свидетели отметили, что раздались выстрелы, и они увидели, как Виллависенсио упал тяжело раненый на землю. Его госпитализировали в одну из местных больниц, где он скончался.

Что известно о Фернандо Вильявисенсио

Кандидат в президенты был известен, как профсоюзный лидер, журналист-расследователь и депутат. Он был независимым депутатом и не присоединился ни к одной из фракций.

Вильявил и разоблачал коррупцию, в частности, в правительствах экс-президента Эквадора Рафаэля Корреа.

Убитый кандидат был инициатором процесса импичмента действующего президента.

Убит кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсио

Выборы президента, вице-президента и депутатов в Эквадоре назначены на 20 августа. Участие в избирательной кампании принимают 8 кандидатов. Согласно опросам, Фернандо Виллависенсио занимал второе место. В президентской гонке лидирует человек из окружения экс-президента — Луиза Гонсалес.

Напомним, что в РФ застрелили военкома Ржицкого, который ранее руководил подводной лодкой. Он был на пробежке, когда киллер четыре раза выстрелил в грудь и спину россиянину. Жертва погибла на месте.