У в'язниці Еквадору вбили шістьох підозрюваних у смерті кандидата в президенти, – Reuters

Відомо, що всі шестеро загиблих чоловіків були громадянами Колумбії. Їх звинувачували у вбивстві кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо.

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У в’язниці Еквадору загинули шістьох чоловіків, яких підозрювали у причетності до вбивства кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо. Про це 7 жовтня повідомляє Reuters.

За даними генеральних прокурорів, вбивства сталися у пʼятницю, 6 жовтня, у в'язниці в Гуаякілі, найбільшому місті південноамериканської країни.

Видання зазначає, що уряд Еквадору негайно засудив цей інцидент.

Колишній президент Гільєрмо Лассо пообіцяв, що не буде "ні співучасті, ні приховування" у з'ясуванні того, хто вбив підозрюваних у справі Вільявісенсіо.

"Тут стане відома правда", — наголосив він.

В'язничне агентство SNAI заявило, що всі шестеро чоловіків були громадянами Колумбії. Більше подробиць вбивств не повідомляється.

Також зазначається, що підозрювані загинули всього за тиждень до вирішального другого туру голосування за президента країни, який був запланований на 15 жовтня.

Вбивство кандидата в президенти Фернандо Вільявісенсіо: деталі

В Еквадорі під час передвиборчого мітингу було вбито кандидата у президенти, 59-річного Фернандо Вільявісенсіо. Інцидент стався 10 серпня близько 18:20.

Політик отримав три поранення в голову, коли сідав у своє авто після політичного мітингу, який відбувся в Колізеї коледжу Андерсон у Кіто.

Свідки зазначили, що пролунали постріли, і вони побачили, як Віллавісенсіо впав важко поранений на землю. Його ушпиталили до однієї з місцевих лікарень, де він помер.

Що відомо про Фернандо Вільявісенсіо

Кандидат у президенти був відомий, як профспілковий лідер, журналіст-розслідувач та депутат. Він був незалежним депутатом і не приєднався до жодної з фракцій.

Вільявісенсіо виявляв та викривав корупцію, зокрема, в урядах експрезидента Еквадора Рафаеля Корреа.

Вбитий кандидат був ініціатором процесу імпічменту чинного президента.

Вбитий кандидат в президенти Фернандо Вільявісенсіо

Вибори президента, віцепрезидента та депутатів в Еквадорі призначені на 20 серпня. Участь у виборчій кампанії беруть 8 кандидатів. Згідно з опитуваннями, Фернандо Віллавісенсіо посідав друге місце. У президентських перегонах лідирує людина з оточення експрезидента — Луїза Гонсалес.

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