Замаскировали под USB: в редакции журналистов из Эквадора взорвалась бомба, есть пострадавшие

5 новостных станций получили бомбы с письмами в разных частях страны. Отправителями могут быть представители картеля.

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По меньшей мере пяти журналистам, работающим на теле- и радиостанциях в Эквадоре, отправили письма с бомбами, одна из которых взорвалась. Об этом 20 марта сообщил министр внутренних дел Хуан Сапата, передает CBS News.

Прокуратура заявила, что она начала расследование преступления терроризма, не уточнив, почему именно эти новостные станции были выбраны в качестве мишени или кем. Министр внутренних дел сказал, что конверты были отправлены из города Куимсалома в прибрежной провинции Лос-Риос. Три были отправлены в Гуаякиль на юго-западе страны и два — в столицу Кито.

"Устройство действительно одинаковое во всех пяти местах. Налицо абсолютно четкое послание с целью заставить журналистов замолчать", — рассказал Сапата журналистам.

В портовом городе Гуаякиль журналист Ленин Артиеда из частного телеканала Ecuavisa получил конверт с флешкой, которая взорвалась, когда он вставил ее в компьютер, сообщил его работодатель. Артиеда получил легкие ранения одной руки и лица. По предварительной версии следствия, USB-накопитель, отправленный Артиеде, мог быть заряжен RDX, взрывчаткой военного типа. В конверте, адресованном Артиеде, содержалась угроза в адрес журналиста. Там была записка, в которой утверждалось, что в папке содержится информация о "Коррейсмо" — политическом движении, названном в честь бывшего президента Рафаэля Корреа.

Другой пакет, адресованный журналисту Карлосу Вере, был перехвачен полицией в курьерской компании в Гуаякиле и не дошел до места назначения. В городе Гуаякиль на юго-западе Эквадора прокуратура сообщила, что в офис телекомпании TC Television также было отправлено письмо с бомбой. Сеть Teleamazonas позже заявила, что также получила USB-накопитель в своих офисах в Кито "с теми же характеристиками", что и тот, который был отправлен в Ecuavisa.

НПО Fundamedios, выступающая в защиту свободы прессы, заявила, что все три "нападения использовали один и тот же способ действий". Конверты с USB-накопителями были адресованы Артиеде, а также Маурисио Айоре из TC Television и Милтону Пересу из Teleamazonas, говорится в заявлении.

Что происходит в Эквадоре?

Эквадор находится между Колумбией и Перу, двумя крупнейшими в мире производителями кокаина, и в последние годы сам стал центром мировой наркоторговли. В 2021 году правоохранительные органы Эквадора изъяли рекордные 210 тонн наркотиков, в основном кокаина.

Город Гуаякиль — один из самых жестоких городов страны, где часто происходят столкновения между преступными группировками, оспаривающими маршруты наркотрафика.

Президент Гильермо Лассо объявил войну бандам, которые контролируют торговлю наркотиками из тюрем, охваченных крайним насилием и беспорядками, в результате которых с 2021 года погибло более 400 заключенных. В ноябре Лассо объявил исключительное положение в двух провинциях, после того как были убиты по меньшей мере пять полицейских и взяты в заложники охранники тюрем.

Беспорядки в городе Кито Фото: Открытые источники

Уровень убийств в Эквадоре подскочил с 14 на 100 000 жителей в 2021 году до 25 на 100 000 в 2022 году.

В прошлом году телестанция RTS подверглась обстрелу, а в 2020 году в Teleamazonas взорвалась бомба.

С распространением организованной преступности некоторые местные банды, такие как Lobos и Los Tiguerones, превратились в микрокартели. Обе банды сотрудничают с мексиканским картелем "Новое поколение Халиско" и несут ответственность за смертоносные бунты в тюрьмах. Министерство юстиции считает картель Халиско "одной из пяти самых опасных транснациональных преступных организаций в мире". Лидер картеля, Немесио Осегера, "Эль Менчо", является одним из самых разыскиваемых мексиканскими и американскими властями. Однако пока не известно, связан ли картель с бомбами для журналистов.

Напомним, 18 марта в Эквадоре произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. По данным сейсмологического центра, подземные толчки происходили на глубине 10 километров. Очаг бедствия — на глубине около 80 км.

По состоянию на 19 марта было известно о том, что в ходе землетрясение в Эквадоре погибли по меньшей мере 15 человек и пострадали еще 400. Стихия затронула и соседнюю страну Перу, где в городе Тумбес от черепно-мозговой травмы погибла 14 летний подросток