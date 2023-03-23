Замаскували під USB: у редакції журналістів із Еквадору вибухнула бомба, є постраждалі

5 станцій новин отримали бомби з листами в різних частинах країни. Відправниками можуть бути представники картелю.

Related video

Щонайменше п'ятьом журналістам, які працюють на теле- і радіостанціях в Еквадорі, надіслали листи з бомбами, одна з яких вибухнула. Про це 20 березня повідомив міністр внутрішніх справ Хуан Сапата, повідомляє CBS News.

Прокуратура заявила, що вона почала розслідування злочину тероризму, не уточнивши, чому саме ці станції новин були обрані в якості мішені або ким. Міністр внутрішніх справ сказав, що конверти було відправлено з міста Куімсалома до прибережної провінції Лос-Ріос. Трьох було відправлено до Гуаякіля на південному заході країни і двох — до столиці Кіто.

"Пристрій справді однаковий у всіх п'яти місцях. У наявності абсолютно чітке послання з метою змусити журналістів замовкнути", — розповів Сапата журналістам.

У портовому місті Гуаякіль журналіст Ленін Артієда із приватного телеканалу Ecuavisa отримав конверт із флешкою, яка вибухнула, коли він вставив її в комп'ютер, повідомив його роботодавець. Артієда отримав легкі поранення однієї руки та обличчя. За попередньою версією слідства, USB-накопичувач, відправлений Артієді, міг бути заряджений RDX, вибухівкою воєнного типу. У конверті, адресованому Артієді, була погроза на адресу журналіста. Там була записка, в якій стверджувалося, що в папці міститься інформація про "Коррейсмо" — політичний рух, названий на честь колишнього президента Рафаеля Корреа.

Інший пакет, адресований журналісту Карлосу Вірі, був перехоплений поліцією в кур'єрській компанії в Гуаякілі і не дійшов місця призначення. У місті Гуаякіль на південному заході Еквадору прокуратура повідомила, що до офісу телекомпанії TC Television також було надіслано листа з бомбою. Мережа Teleamazonas пізніше заявила, що теж отримала USB-накопичувач у своїх офісах у Кіто "з тими самими характеристиками", що і той, який був відправлений до Ecuavisa.

НУО Fundamedios, яка виступає на захист свободи преси, заявила, що всі три "напади використовували один і той самий спосіб дій". Конверти з USB-накопичувачами були адресовані Артієді, а також Маурісіо Айоре з TC Television та Мілтону Пересу з Teleamazonas, йдеться у заяві.

Що відбувається в Еквадорі

Еквадор знаходиться між Колумбією та Перу, двома найбільшими у світі виробниками кокаїну, і останніми роками сам став центром світової наркоторгівлі. У 2021 році правоохоронні органи Еквадору вилучили рекордні 210 тонн наркотиків, переважно кокаїну.

Місто Гуаякіль — одне з найжорстокіших міст країни, де часто відбуваються сутички між злочинними угрупованнями, які заперечують маршрути наркотрафіку.

Президент Гільєрмо Лассо оголосив війну бандам, які контролюють торгівлю наркотиками з в'язниць, охоплених крайнім насильством та заворушеннями, внаслідок яких з 2021 року загинуло понад 400 ув'язнених. У листопаді Лассо оголосив винятковий стан у двох провінціях, після того, як було вбито щонайменше п'ятьох поліцейських і взято в заручники охоронців в'язниць.

Заворушення у місті Кіто Фото: Відкриті джерела

Рівень вбивств в Еквадорі підскочив з 14 на 100 000 мешканців у 2021 році до 25 на 100 000 у 2022 році.

Торік телестанція RTS зазнала обстрілу, а в 2020 році в Teleamazonas вибухнула бомба.

З поширенням організованої злочинності деякі місцеві банди, такі як Lobos та Los Tiguerones, перетворилися на мікрокартелі. Обидві банди співпрацюють із мексиканським картелем "Нове покоління Халіско" та несуть відповідальність за смертоносні бунти у в'язницях. Міністерство юстиції вважає картель Халіско "однією з п'яти найнебезпечніших транснаціональних злочинних організацій у світі". Лідер картеля, Немесіо Осегера, "Ель Менчо", є одним з найбільш розшукуваних мексиканською та американською владою. Однак поки що не відомо, чи пов'язаний картель із бомбами для журналістів.

Нагадаємо, 18 березня в Еквадорі стався потужний землетрус магнітудою 6,8. За даними сейсмологічного центру, підземні поштовхи відбувалися на глибині 10 км. Осередок лиха — на глибині близько 80 км.

Станом на 19 березня було відомо про те, що під час землетрусу в Еквадорі загинуло щонайменше 15 людей і постраждали ще 400. Стихія зачепила і сусідні країни Перу, де в місті Тумбес від черепно-мозкової травми загинув 14-річний підліток