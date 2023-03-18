Землетрус в Еквадорі 6,8 балів: є жертви, будинки падають у воду (відео)

Південну Америку трясе: сильні підземні поштовхи торкнулися Еквадору, Колумбії та Перу. Продовжується розбір завалів і пошук постраждалих.

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В Еквадорі стався землетрус магнітудою 6,8 балів. Про це повідомляє сайт Європейсько-середземноморського сейсмологічного центру.

За даними сейсмологічного центру, підземні поштовхи відбувалися на глибині 10 км. Осередок лиха — на глибині майже 80 км.

Відомо, що епіцентр підземних поштовхів припав за 17 км на південний захід від міста Наранхаль, населення якого за даними перепису від 2001 року становило понад 53 тисячі осіб. Місто сполучається з Гуаякілем, другим за величиною населеним пунктом Еквадору, та Мачалою.

На картах US Geological Survey можна побачити, що стихійне лихо також торкнулося території Перу та Колумбії.

Червоним позначено зону активних підземних поштовхів Фото: U.S. Geological Survey

У соцмережах опублікували кадри, на яких видно, що внаслідок поштовхів у портовому місті Пуерто-Болівар кілька будівель впали у воду.

Землетрус в Еквадорі: будинки впали у воду

Землетрус в Еквадорі

Офіційної інформації про руйнування і постраждалих поки що не надходило, проте, судячи з відео, які зняли очевидці, можна припустити, що стихійне лихо принесло чимало руйнувань. У соціальних мережах з'явилася інформація про трьох загиблих.

За офіційною інформацією Info-Sismologic із-під завалів дістали тіло загиблої жінки.

Землетрус в Еквадорі зняли на відео

У лютому 2022 року на столицю Еквадору Кіто вперше за останні 20 років обрушилися сильні дощі, що спричинили зсув ґрунту. Триметрова хвиля бруду забрала 24 життя і зруйнувала будинки

Нагадаємо, що за даними AFAD, внаслідок землетрусів у Туреччині та Сирії, які почалися 6 лютого, загинули 44 тисячі 218 людей. Понад 528 тисяч людей було евакуйовано з небезпечної зони.