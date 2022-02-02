Зсув у Еквадорі: триметрова хвиля бруду забрала 24 життя та зруйнувала будинки (фото, відео)
Близько 24 години в місті Кіто йшов сильний дощ: в ущелині накопичилося багато води, яка змила людей, будівлі й транспорт.
На столицю Еквадору Кіто вперше за останні 20 років обрушилися сильні дощі, що спричинили зсув. Уже відомо про 24 загиблих, понад пів сотні постраждалих і 12 безвісти зниклих місцевих жителів. Як повідомляє The Guardian, вода та каміння ринули через двері та вікна, перш ніж будівлі були повністю зруйновані.
Міська влада заявила, що схил пагорба, що звалився від дощу, захлеснув не тільки будинки, а й спортивний майданчик. За попередніми даними, обрушилися 8 житлових будинків і ще більше постраждали.
Триметрові хвилі бруду знесли автомобілі, сміттєві баки та мотоцикли. Місцеві жителі власноруч намагалися врятувати своє майно, постраждали також стовпи електропередач.
Міські спеціальні служби проводять пошуки тих, хто вижив після руйнівного дощу. Поліція закликала до тиші, щоби можна було почути крики про допомогу тих, хто потрапив у пастку. Місцева влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія столиці обладнала притулки для постраждалих сімей і розпочала розчищення вулиць Кіто.
У зв'язку із трагедією в країні оголосили триденну жалобу. 1 лютого дощі в столиці Еквадору були еквівалентами 75л/1кв.м, і це рекордний показник.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що через сильний шторм у Шотландії без електрики залишилися 44 000 будинків. Загинули дитина та жінка — вітер досягав швидкості 140 км/год.