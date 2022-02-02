Зсув у Еквадорі: триметрова хвиля бруду забрала 24 життя та зруйнувала будинки (фото, відео)

Близько 24 години в місті Кіто йшов сильний дощ: в ущелині накопичилося багато води, яка змила людей, будівлі й транспорт.

На столицю Еквадору Кіто вперше за останні 20 років обрушилися сильні дощі, що спричинили зсув. Уже відомо про 24 загиблих, понад пів сотні постраждалих і 12 безвісти зниклих місцевих жителів. Як повідомляє The Guardian, вода та каміння ринули через двері та вікна, перш ніж будівлі були повністю зруйновані.

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Міська влада заявила, що схил пагорба, що звалився від дощу, захлеснув не тільки будинки, а й спортивний майданчик. За попередніми даними, обрушилися 8 житлових будинків і ще більше постраждали.

Триметрові хвилі бруду знесли автомобілі, сміттєві баки та мотоцикли. Місцеві жителі власноруч намагалися врятувати своє майно, постраждали також стовпи електропередач.

[ + – ] Зсув у Еквадорі забрав 24 життя.

Міські спеціальні служби проводять пошуки тих, хто вижив після руйнівного дощу. Поліція закликала до тиші, щоби можна було почути крики про допомогу тих, хто потрапив у пастку. Місцева влада не виключає можливості повторення зсувів. Мерія столиці обладнала притулки для постраждалих сімей і розпочала розчищення вулиць Кіто.

[ + – ] Рятувальні служби проводять пошуки тих, хто вижив.

[ + – ] Такі сильні опади в Кіто сталися вперше за 20 років.

У зв'язку із трагедією в країні оголосили триденну жалобу. 1 лютого дощі в столиці Еквадору були еквівалентами 75л/1кв.м, і це рекордний показник.

[ + – ] Місто Кіто накрила хвиля бруду. [ + – ] Служби проводять пошуки постраждалих. [ + – ] Місцева влада повідомляє, що ситуація може повторитися. [ + – ] Понад півсотні людей отримали травми.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що через сильний шторм у Шотландії без електрики залишилися 44 000 будинків. Загинули дитина та жінка — вітер досягав швидкості 140 км/год.