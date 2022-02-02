Оползень в Эквадоре: трехметровая волна грязи унесла 24 жизни и разрушила дома (фото, видео)

Около 24 часов в городе Кито шел сильный дождь: в ущелье скопилось много воды, которая смыла людей, здания и транспорт.

На столицу Эквадора Кито впервые за последние 20 лет обрушились сильные дожди, вызвавшие оползень. Уже известно о 24 погибших, более полусотни пострадавших и 12 без вести пропавших местных жителях. Как сообщает The Guardian, вода и камни хлынули через двери и окна, прежде чем здания были полностью разрушены.

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Городские власти заявили, что свалившийся от дождя склон холма захлестнул не только дома, но и спортивную площадку. По предварительным данным, обрушилось 8 жилых домов и еще больше пострадало.

Трехметровые волны грязи снесли автомобили, мусорные баки и мотоциклы. Местные жители собственными силами пытались спасти свое имущество, пострадали также столбы электропередач.

[ + – ] Оползень в Эквадоре унес 24 жизни.

Городские специальные службы проводят поиски выживших после разрушительного дождя. Полиция призвала к тишине, чтобы можно было услышать крики о помощи тех, кто попал в ловушку. Местные власти не исключают возможность повторения оползней. Мэрия столицы оборудовала приюты для пострадавших семей и начала расчистку улиц Кито.

[ + – ] Спасательные службы проводят поиски выживших.

[ + – ] Такие сильные осадки в Кито произошли впервые за 20 лет.

В связи с трагедией в стране объявили трехдневный траур. 1 февраля дожди в столице Эквадора были эквиваленты 75л/1кв.м, и это рекордный показатель.

[ + – ] Город Кито накрыла волна грязи. [ + – ] Службы проводят поиски пострадавших. [ + – ] Местные власти сообщают, что ситуация может повториться. [ + – ] Более полусотни человек получили травмы.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что из-за сильного шторма в Шотландии без электричества остались 44 000 домов. Погибли ребенок и женщина — ветер достигал скорости 140 км\час.