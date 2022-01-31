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Шторм "Корри" в Шотландии: обесточены 44 тыс. домов, есть погибшие (фото, видео)

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Ураган, шторм, Британия, дерево упало на машину, погода
В Ньюкасле упал дуб, уничтожив две машины

Во время непогоды от падения деревьев погибли ребенок и женщина — ветер достигал скорости 140 км\час.

31 января из-за шторма "Корри" в Шотландии без электричества остались более 30 000 человек. Как сообщает Daily Mail, еще 7 000 жителей Британии отключены от электросети из-за урагана "Малик", который нанес значительный ущерб в минувшие выходные 29-30 января.

Последовавшие друг за другом ураганы в Британии парализовали привычную жизнь. Из-за сильного ветра, который достигал 140 км\час, погибли 2 человека. Кроме того, были закрыты школы и приостановлено курсирование поездов.

Электросети в Шотландии объявили о "красной тревоге" из-за непогоды. В Абердине погибла 60-летняя женщина, на которую упало дерево, а в Стаффордшире во время охоты на фазана стихия забрала жизнь 9-летнего мальчика: он был насмерть раздавлен деревом. Сильный ветер сорвал крыши домов, местные жители остались без электричества, отопления и горячей воды. Спасательные службы извлекали людей из автомобилей, которые пострадали от большого количества камней и поваленных деревьев.

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Сильные волны обрушились на набережную в Кливли.
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Дерево заблокировало автомагистраль A92.
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В Шотландии крыша гаража сорвалась во время урагана.
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Кладбище в Шотландском нагорье, где упавшие деревья разрушили несколько надгробий
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Женщину спасли из автомобиля после того, как он был придавлен деревом.
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Местные власти направили спасательные силы для расчистки дорог, а также обеспечили пострадавших от стихии горячей едой. Кроме того, удалось избежать масштабной трагедии: 31 января на мосту Хэддискоу между Грейт-Ярмутом и Лоустофтом (графство Саффолк) машинист успел остановить поезд до того, как транспорт сошел с рельсов. Воды реки смыли основание пути.

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Паводковая вода смыла землю под железнодорожной линией, графство Саффолк.
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Поезд остановился в нескольких метрах от искаженной линии.
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По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Шотландии ожидается гололед и сильный ветер. Пока спасательные службы ликвидируют последствия непогоды — местных жителей просят не покидать свои дома и остерегаться обломков, осколков и черепицы, которая слетает с крыш.

Шторм "Корри" оставил без электричества 30 тысяч человек в Шотландии.

Напомним, в США и Канаде местные жители пострадали от сильного шторма "Иззи". 145 тыс. человек остались без электричества, были отменены тысячи авиарейсов.