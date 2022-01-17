В США объявили ЧС из-за зимнего шторма "Иззи". 145 тыс. человек без электричества (фото, видео)
О чрезвычайной ситуации объявлено в четырех штатах: Виргинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине. Отменены почти 90% всех рейсов.
Жители отдельных регионов США и Канады пострадали от разрушительного снегопада, о сложных погодных условиях было объявлено на территории, где в общей сложности проживает свыше 80 млн человек. Об этом сообщает Associated Press.
В некоторых юго-восточных американских штатах более 145 тыс. человек остались без электричества. Отменены тысячи авиарейсов.
ЧС в нескольких штатах
О чрезвычайной ситуации объявлено в четырех штатах: Виргинии, Джорджии, Северной и Южной Каролине.
Мощный шторм с корнем вырывал деревья, по некоторым дорогам в Северной Каролине было невозможно проехать.
По данным Национальной метеорологической службы США (NWS), в некоторых районах высота снежного покрова может превышать 30 см.
Метеослужба предупреждает, что снег и обледенение могут сделать дороги опасными, привести к отключению электроэнергии и повредить деревья.
Десятки тысяч клиентов остались без электричества в Джорджии, Северной и Южной Каролине, а также во Флориде. Дорожные патрули сообщают о сотнях автомобильных аварий, а от торнадо во Флориде пострадал трейлерный парк.
По прогнозам синоптиков, возможны прибрежные наводнения, в том числе и в Нью-Йорке и некоторых частях штата Коннектикут. Пострадать могут дороги и инфраструктура.
Торонто
На большей южной части канадской провинции Онтарио объявлено штормовое предупреждение. В крупнейшем канадском городе Торонто ожидается до 20 см осадков.
По данным сервиса FlightAware, в воскресенье было отменено более 3 тыс. рейсов.
Больше всего пострадал Международный аэропорт Шарлотт-Дуглас в Северной Каролине. Здесь отменили почти 90% всех рейсов.
Ранее Фокус сообщал, что в Украине стоит ожидать морозы до -18°C и штормовой ветер. По данным синоптиков, существенных осадков в ближайшее время не предвидится, а вот потепление наступит еще не скоро.