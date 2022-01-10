Морозы до -18°C и штормовой ветер. Какой будет погода в Украине на этой неделе

В комментарии Фокусу синоптики рассказали, что существенных осадков в ближайшее время не будет, а вот потепления придется подождать.

В течение текущей недели в Украине ожидается похолодание, но по ее окончании температура воздуха снова повысится. Об этом в эксклюзивном комментарии Фокусу рассказала синоптик Наталья Диденко.

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По словам эксперта, во вторник, 11 января, в Украину заходит новая воздушная масса арктического происхождения. В большинстве областей ожидается снижение температуры воздуха.

В течение 12, 13 и 14 января ночная температура воздуха будет опускаться до -10…-18 градусов. Днем также будет холодно — до -4 градусов.

Существенные осадки маловероятны в всей течение рабочей недели. Днем в пятницу, 14 января, температура воздуха будет постепенно повышаться до небольших минусов и оттепели. В субботу-воскресенье 15-16 января, по словам синоптика, температура воздуха будет колебаться около 0 градусов. В воскресенье, 16 января, на востоке похолодает до -2…-5.

В Киеве существенных осадков в ближайшее время не ожидается, но возможно похолодание — завтра оно еще будет умеренным, а вот 12-13 января и ночью 14-го января ночная температура в столице составит 10-15 градусов мороза. Днем столбики термометров будут колебаться в пределах 4…9 градусов мороза. Также днем 14 января и в течение 15-16 января потеплеет до оттепели.

Помимо этого, как прогнозирует Наталья Диденко, 11 января в центре, на юге и на севере будет наблюдаться порывистый штормовой ветер. Похожая ситуация будет наблюдаться во всех регионах Украины с 12 по 15 января.

"Штормовыми порывы ветра считаются те, которые начинаются со скорости 15 метров в секунду. Поэтому стоит быть осторожными, находясь под ветвистыми деревьями и под крышами домов. Уберите с балконов предметы, которые могут легко слететь или упасть", — посоветовала Диденко.

Прогноз Владимира Деркача

Народный синоптик Владимир Деркач сообщил Фокусу, что начало текущей недели охарактеризуется постепенным снижением температуры.

"Практически впритык к "старому Новому году", 13 января, в отдельные дни температура воздуха понизится до -15 градусов. В эти дни будут умеренные осадки в виде снега", — рассказал Деркач.

По словам народного синоптика, под конец недели погода кардинально изменится — придет короткое, стремительное повышение температуры. Осадки будут несильными, в виде дождя или мокрого снега. Будет ветрено.

На западе Украины в течение недели температура воздуха будет немного выше, чем на остальной территории страны, отметил Деркач.

Прогноз Укргидрометцентра

Как сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, с 11 по 14 января будет преобладать погода без существенных осадков, а в пятницу усилится ветер.

"На нашу погоду сейчас влияет антициклон, он находится на северо-западе страны и его периферия формирует погоду практически во всех областях", — рассказала эксперт.

Птуха отметила, что на северо-восточных областях может пройти незначительный снег.

Усиление морозов начнется уже с 11 января — во вторник столбики термометров будут показывать -2…-8 градусов. На следующий день похолодает до -8…-15 градусов мороза, а в четверг — -11…-18.

Кратковременное потепление в Украине ожидается в пятницу, 14 января. В субботу снова произойдет похолодание.

Напомним, в начале января Киев поставил сразу несколько температурных рекордов — в городе наблюдалась погода, свойственная концу октября.

Также Фокус писал о том, столкнется ли Украина с энергетическим кризисом из-за возможных экстремальных холодов этой зимой.