Морози до -18°C та штормовий вітер. Якою буде погода в Україні цього тижня

У коментарі Фокусу синоптики розповіли, що істотних опадів найближчим часом не буде, а от потепління доведеться почекати.

Упродовж поточного тижня в Україні очікується похолодання, але після його закінчення температура повітря знову підвищиться. Про це в ексклюзивному коментарі Фокусу розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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За словами експертки, у вівторок, 11 січня, до України заходить нова повітряна маса арктичного походження. У більшості областей очікується зниження температури повітря.

Протягом 12, 13 та 14 січня нічна температура повітря опускатиметься до -10…-18 градусів. Удень також буде холодно – до -4 градусів.

Істотні опади малоймовірні протягом усього робочого тижня. Вдень у п'ятницю, 14 січня, температура повітря поступово підвищуватиметься до невеликих мінусів і відлиги. У суботу-неділю 15-16 січня, за словами синоптикині, температура повітря коливатиметься близько 0 градусів. У неділю, 16 січня, на сході похолодає до -2…-5.

У Києві істотних опадів найближчим часом не очікується, але можливе похолодання — завтра воно буде помірним, а ось 12-13 січня та вночі 14-го січня нічна температура в столиці становитиме 10-15 градусів морозу. Вдень стовпчики термометрів коливатимуться в межах 4…9 градусів морозу. Також удень 14 січня та протягом 15-16 січня потеплішає до відлиги.

Крім цього, як прогнозує Наталія Діденко, 11 січня в центрі, на півдні та на півночі спостерігатиметься поривчастий штормовий вітер. Схожа ситуація спостерігатиметься у всіх регіонах України з 12 по 15 січня.

"Штормовими пориви вітру вважаються ті, які починаються зі швидкості 15 метрів за секунду. Тому варто бути обережними, перебуваючи під гіллястими деревами та під дахами будинків. Приберіть із балконів предмети, які можуть легко злетіти або впасти", — порадила Діденко.

Прогноз Володимира Деркача

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив Фокусу, що початок поточного тижня характеризується поступовим зниженням температури.

"Практично впритул до "старого Нового року", 13 січня, в окремі дні температура повітря знизиться до -15 градусів. У ці дні будуть помірні опади у вигляді снігу", — розповів Деркач.

За словами народного синоптика, на кінець тижня погода кардинально зміниться — настане коротке, стрімке підвищення температури. Опади будуть несильними у вигляді дощу або мокрого снігу. Буде вітряно.

На заході України протягом тижня температура повітря буде трохи вищою, ніж на решті території країни, зазначив Деркач.

Прогноз Укргідрометцентру

Як повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталія Птуха, з 11 по 14 січня переважатиме погода без істотних опадів, а у п'ятницю посилиться вітер.

"На нашу погоду зараз впливає антициклон, він розташований на північному заході країни, і його периферія формує погоду практично у всіх областях", — розповіла експертка.

Птуха наголосила, що на північно-східних областях може пройти незначний сніг.

Посилення морозів розпочнеться вже з 11 січня — у вівторок стовпчики термометрів показуватимуть -2...-8 градусів. Наступного дня похолодає до -8...-15 градусів морозу, а у четвер -11...-18.

Короткочасне потепління в Україні очікується в п'ятницю, 14 січня. У суботу знову відбудеться похолодання.

Нагадаємо, на початку січня Київ поставив одразу кілька температурних рекордів — у місті спостерігалася погода, властива кінцю жовтня.

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