Так тепло не було майже 150 років: Київ розпочав рік із температурних рекордів

Погода, яка спостерігалася у столиці 3 січня, властива кінцю жовтня. Цього дня стовпчики термометрів піднялися вище 8 градусів тепла.

3 січня у Києві синоптики зафіксували одразу кілька температурних рекордів. Незважаючи на перший місяць зими, у столиці спостерігалася погода, властива жовтню. Про це повідомила пресслужба Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського на своєму сайті.

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Так, у понеділок середня температура повітря склала +4,3 градуси за Цельсієм — цей показник було зафіксовано вперше за 142 роки. Крім цього, така температура виявилася на 0,3 градуси вищою, ніж рекордне значення, зафіксоване 3 січня 1899 року.

Водночас максимальна температура в Києві досягла +8,2 градусів, перевищивши рекорд цього дня 1899 року на 2,1 градуси.

Так у понеділок кліматичну норму було перевищено на 7,3 градуси, що відповідає погоді кінця жовтня, зазначили в обсерваторії.

Щодо останнього місяця минулого року, то середня температура, зафіксована в Києві тоді, виявилася вищою, ніж за весь період незалежності України — -1,6 градуси. Найхолодніша погода припала на 24 грудня, вранці того дня температура становила -13,2. Найтепліше було 11 грудня — тоді термометри показували +7,2 градуси.

У грудні 2021 року на проспекті Науки випало 66 мм опадів, що становило 140% кліматичної норми.

Тим часом Український гідрометцентр повідомив, що на Різдво в країні спостерігатиметься тепла погода. Уночі температура не опуститься нижче -6, тоді як вдень вона досягне -1...+4 градусів тепла, на півдні повітря прогріється до +7. У Києві 7 січня денна температура прогнозується на рівні -1...+1 градус. Опади у вигляді снігу та мокрого снігу прогнозуються лише в нічний час доби по всій території країни, крім південних областей.

[ + – ] Карта погоди в Україні на 7 січня

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