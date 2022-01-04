Так тепло не было почти 150 лет: Киев начал год с температурных рекордов

Погода, которая наблюдалась в столице 3 января, свойственна концу октября. В этот день столбики термометров поднялись выше 8 градусов тепла.

3 января в Киеве синоптики зафиксировали сразу несколько температурных рекордов. Несмотря на первый месяц зимы, в столице наблюдалась погода, свойственная октябрю. Об этом сообщила пресс-служба Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского на своем сайте.

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Так, в понедельник средняя температура воздуха составила +4,3 градуса по Цельсию — этот показатель был зафиксирован впервые за 142 года. Помимо этого такая температура оказалась на 0,3 градуса выше, чем рекордное значение, зафиксированное 3 января 1899 года.

В то же время максимальная температура в Киеве достигла +8,2 градусов, превысив рекорд этого дня 1899 года на 2,1 градуса.

Таким образом в понедельник климатическая норма была превышена на 7,3 градуса, что соответствует погоде конца октября, отметили в обсерватории.

Что касается последнего месяца ушедшего года, то средняя температура, зафиксированная в Киеве тогда, оказалась выше чем за весь период независимости Украины — -1,6 градуса. Самая холодная погода пришлась на 24 декабря, утром в тот день температура составила -13,2. Наиболее тепло было 11 декабря — тогда термометры показывали +7,2 градусов.

В декабре 2021 года на проспекте Науки выпало 66 мм осадков, что составило 140% климатической нормы.

Тем временем Украинский гидрометцентр сообщил, что на Рождество в стране будет наблюдаться теплая погода. Ночью температура не опустится ниже -6, в то время как днем она достигнет -1…+4 градусов тепла, на юге воздух прогреется до +7. В Киеве 7 января дневная температура прогнозируется на уровне -1…+1 градус. Осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируются только в ночное время суток на всей территории страны, кроме южных областей.

[ + – ] Карта погоды в Украине на 7 января

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