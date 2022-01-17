У США оголосили НС через зимовий шторм "Іззі". 145 тис. людей без електрики (фото, відео)

Про надзвичайну ситуацію оголошено у чотирьох штатах: Віргінії, Джорджії, Північній та Південній Кароліні. Скасовано майже 90% усіх рейсів.

Мешканці окремих регіонів США та Канади постраждали від руйнівного снігопаду, про складні погодні умови було оголошено на території, де загалом проживає понад 80 млн осіб. Про це повідомляє Associated Press.

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У деяких південно-східних американських штатах понад 145 тис. людей залишилися без електрики. Скасовано тисячі авіарейсів.

НС у кількох штатах

Про надзвичайну ситуацію оголошено у чотирьох штатах: Віргінії, Джорджії, Північній та Південній Кароліні.

Потужний шторм з коренем виривав дерева, деякими дорогами в Північній Кароліні було неможливо проїхати.

За даними Національної метеорологічної служби США (NWS), у деяких районах висота снігового покриву може перевищувати 30 см.

Фото: Twitter

Метеослужба попереджає, що сніг та зледеніння можуть зробити дороги небезпечними, призвести до відключення електроенергії та пошкодити дерева.

Десятки тисяч клієнтів залишилися без електрики у Джорджії, Північній та Південній Кароліні, а також у Флориді. Дорожні патрулі повідомляють про сотні автомобільних аварій, а від торнадо у Флориді постраждав трейлерний парк.

За прогнозами синоптиків, можливі прибережні повені, зокрема й у Нью-Йорку та деяких частинах штату Коннектикут. Постраждати можуть дороги та інфраструктура.

Торонто

На більшій південній частині канадської провінції Онтаріо оголошено штормове попередження. У найбільшому канадському місті Торонто очікується до 20 см опадів.

За даними сервісу FlightAware, у неділю було скасовано понад 3 тис. рейсів.

Найбільше постраждав Міжнародний аеропорт Шарлотт-Дуглас у Північній Кароліні. Тут скасували майже 90% усіх рейсів.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні варто очікувати морози до -18 ° C і штормовий вітер. За даними синоптиків, суттєвих опадів найближчим часом не передбачається, а ось потепління настане ще не скоро.