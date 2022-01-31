Шторм "Коррі" у Шотландії: знеструмлено 44 тис. будинків, є загиблі (фото, відео)
Під час негоди від падіння дерев загинули дитина та жінка — вітер досягав швидкості 140 км/год.
31 січня через шторм "Коррі" у Шотландії без електрики залишилося понад 30 000 людей. Як повідомляє Daily Mail, ще 7 000 жителів Британії відключено від електромережі через ураган "Малік", який завдав значної шкоди минулими вихідними 29-30 січня.
Урагани, що послідували один за одним, у Британії паралізували звичне життя. Через сильний вітер, який досягав 140 км/годину, загинули 2 людини. Крім того, було закрито школи та призупинено курсування потягів.
Електромережі в Шотландії оголосили про "червону тривогу" через негоду. В Абердіні загинула 60-річна жінка, на яку впало дерево, а в Стаффордширі під час полювання на фазана стихія забрала життя 9-річного хлопчика: він був насмерть розчавлений деревом. Сильний вітер зірвав дахи будинків, місцеві жителі залишилися без електрики, опалення та гарячої води. Рятувальні служби витягували людей з автомобілів, які постраждали від великої кількості каміння і повалених дерев.
Місцева влада спрямувала рятувальні сили для розчищення доріг, а також забезпечила постраждалих від стихії гарячою їжею. Крім того, вдалося уникнути масштабної трагедії: 31 січня на мосту Геддіскоу між Грейт-Ярмутом і Лоустофтом (графство Саффолк) машиніст встиг зупинити потяг до того, як транспорт зійшов із рейок. Води річки змили основу колії.
За прогнозами синоптиків, найближчими днями на території Шотландії очікується ожеледиця та сильний вітер. Поки рятувальні служби ліквідують наслідки негоди — місцевих жителів просять не залишати свої будинки й остерігатися уламків і черепиці, яка злітає з дахів.
Нагадаємо, у США та Канаді місцеві жителі постраждали від сильного шторму "Іззі". 145 тис. людей залишилися без електрики, було скасовано тисячі авіарейсів.