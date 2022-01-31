Шторм "Коррі" у Шотландії: знеструмлено 44 тис. будинків, є загиблі (фото, відео)

Під час негоди від падіння дерев загинули дитина та жінка — вітер досягав швидкості 140 км/год.

31 січня через шторм "Коррі" у Шотландії без електрики залишилося понад 30 000 людей. Як повідомляє Daily Mail, ще 7 000 жителів Британії відключено від електромережі через ураган "Малік", який завдав значної шкоди минулими вихідними 29-30 січня.

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Урагани, що послідували один за одним, у Британії паралізували звичне життя. Через сильний вітер, який досягав 140 км/годину, загинули 2 людини. Крім того, було закрито школи та призупинено курсування потягів.

Електромережі в Шотландії оголосили про "червону тривогу" через негоду. В Абердіні загинула 60-річна жінка, на яку впало дерево, а в Стаффордширі під час полювання на фазана стихія забрала життя 9-річного хлопчика: він був насмерть розчавлений деревом. Сильний вітер зірвав дахи будинків, місцеві жителі залишилися без електрики, опалення та гарячої води. Рятувальні служби витягували людей з автомобілів, які постраждали від великої кількості каміння і повалених дерев.

[ + – ] Сильні хвилі обрушилися на набережну в Клівлі. [ + – ] Дерево заблокувало автомагістраль A92. [ + – ] У Шотландії дах гаража зірвався під час урагану. [ + – ] Цвинтар у Шотландському нагір'ї, де дерева, що впали, зруйнували кілька надгробків [ + – ] Жінку врятували з автомобіля після того, як він був притиснутий деревом.

Місцева влада спрямувала рятувальні сили для розчищення доріг, а також забезпечила постраждалих від стихії гарячою їжею. Крім того, вдалося уникнути масштабної трагедії: 31 січня на мосту Геддіскоу між Грейт-Ярмутом і Лоустофтом (графство Саффолк) машиніст встиг зупинити потяг до того, як транспорт зійшов із рейок. Води річки змили основу колії.

[ + – ] Повенева вода змила землю під залізничною лінією, графство Саффолк. [ + – ] Потяг зупинився за кілька метрів від спотвореної лінії.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями на території Шотландії очікується ожеледиця та сильний вітер. Поки рятувальні служби ліквідують наслідки негоди — місцевих жителів просять не залишати свої будинки й остерігатися уламків і черепиці, яка злітає з дахів.

[ + – ] Шторм "Коррі" залишив без електрики 30 тисяч людей у Шотландії

Нагадаємо, у США та Канаді місцеві жителі постраждали від сильного шторму "Іззі". 145 тис. людей залишилися без електрики, було скасовано тисячі авіарейсів.