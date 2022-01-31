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Шторм "Коррі" у Шотландії: знеструмлено 44 тис. будинків, є загиблі (фото, відео)

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Ураган, шторм, Великобританія, дерево впало на машину, погода
У Ньюкаслі впав дуб, знищивши дві машини

Під час негоди від падіння дерев загинули дитина та жінка — вітер досягав швидкості 140 км/год.

31 січня через шторм "Коррі" у Шотландії без електрики залишилося понад 30 000 людей. Як повідомляє Daily Mail, ще 7 000 жителів Британії відключено від електромережі через ураган "Малік", який завдав значної шкоди минулими вихідними 29-30 січня.

Урагани, що послідували один за одним, у Британії паралізували звичне життя. Через сильний вітер, який досягав 140 км/годину, загинули 2 людини. Крім того, було закрито школи та призупинено курсування потягів.

Електромережі в Шотландії оголосили про "червону тривогу" через негоду. В Абердіні загинула 60-річна жінка, на яку впало дерево, а в Стаффордширі під час полювання на фазана стихія забрала життя 9-річного хлопчика: він був насмерть розчавлений деревом. Сильний вітер зірвав дахи будинків, місцеві жителі залишилися без електрики, опалення та гарячої води. Рятувальні служби витягували людей з автомобілів, які постраждали від великої кількості каміння і повалених дерев.

Сильні хвилі обрушилися на набережну в Клівлі.
Сильні хвилі обрушилися на набережну в Клівлі.
Дерево заблокувало автомагістраль A92.
Дерево заблокувало автомагістраль A92.
У Шотландії дах гаража зірвався під час урагану.
У Шотландії дах гаража зірвався під час урагану.
Цвинтар у Шотландському нагір'ї, де дерева, що впали, зруйнували кілька надгробків
Цвинтар у Шотландському нагір'ї, де дерева, що впали, зруйнували кілька надгробків
Жінку врятували з автомобіля після того, як він був притиснутий деревом.
Жінку врятували з автомобіля після того, як він був притиснутий деревом.
Сильні хвилі обрушилися на набережну в Клівлі.
Дерево заблокувало автомагістраль A92.
У Шотландії дах гаража зірвався під час урагану.
Цвинтар у Шотландському нагір'ї, де дерева, що впали, зруйнували кілька надгробків
Жінку врятували з автомобіля після того, як він був притиснутий деревом.

Місцева влада спрямувала рятувальні сили для розчищення доріг, а також забезпечила постраждалих від стихії гарячою їжею. Крім того, вдалося уникнути масштабної трагедії: 31 січня на мосту Геддіскоу між Грейт-Ярмутом і Лоустофтом (графство Саффолк) машиніст встиг зупинити потяг до того, як транспорт зійшов із рейок. Води річки змили основу колії.

Повенева вода змила землю під залізничною лінією, графство Саффолк.
Повенева вода змила землю під залізничною лінією, графство Саффолк.
Потяг зупинився за кілька метрів від спотвореної лінії.
Потяг зупинився за кілька метрів від спотвореної лінії.
Повенева вода змила землю під залізничною лінією, графство Саффолк.
Потяг зупинився за кілька метрів від спотвореної лінії.

За прогнозами синоптиків, найближчими днями на території Шотландії очікується ожеледиця та сильний вітер. Поки рятувальні служби ліквідують наслідки негоди — місцевих жителів просять не залишати свої будинки й остерігатися уламків і черепиці, яка злітає з дахів.

Шторм "Коррі" залишив без електрики 30 тисяч людей у Шотландії

Нагадаємо, у США та Канаді місцеві жителі постраждали від сильного шторму "Іззі". 145 тис. людей залишилися без електрики, було скасовано тисячі авіарейсів.