Землетрясение в Эквадоре 6,8 баллов: есть жертвы, дома падают в воду (видео)

Южную Америку трясет: сильные подземные толчки затронули Эквадор, Колумбию и Перу. Продолжается разбор завалов и поиск пострадавших.

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В Эквадоре произошло землетрясение магнитудой 6,8 баллов. Об этом сообщает сайт Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По данным сейсмологического центра, подземные толчки происходили на глубине 10 километров. Очаг бедствия — на глубине около 80 км.

Известно, что эпицентр подземных толчков пришелся в 17 км к юго-западу от города Наранхаль, население которого по данным переписи от 2001 года составляло более 53 тысяч человек. Город сообщается с Гуаякилем, вторым по величине населенным пунктом Эквадора, и Мачалой.

На картах U.S. Geological Survey можно увидеть, что стихийное бедствие также затронуло территории Перу и Колумбии.

Красным отмечена зона активных подземных толчков Фото: U.S. Geological Survey

В соцсетях опубликовали кадры, на которых видно, что в результате толчков в портовом городе Пуэрто-Боливар несколько строений упали в воду.

Землетрясение в Эквадоре: дома упали в воду

Землетрясение в Эквадоре

Официальной информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало, однако судя по видео, которые сняли очевидцы, можно предположить, что стихийное бедствие принесло немало разрушений. В социальных сетях появилась информация о троих погибших.

По официальной информации Info-Sismologic из-под завалов достали тело погибшей женщины.

Землетрясение в Эквадоре сняли на видео

В феврале 2022 года на столицу Эквадора Кито впервые за последние 20 лет обрушились сильные дожди, вызвавшие оползень. Трехметровая волна грязи унесла 24 жизни и разрушила дома

Напомним, что по данным AFAD, в результате землетрясений в Турции и Сирии, которые начались 6 февраля, погибли 44 тысячи 218 человек. Более 528 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны.