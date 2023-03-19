Землетрус в Еквадорі: кількість жертв катаклізму різко зросла (відео)

За офіційними даними, внаслідок землетрусу загинули 13 людей, постраждали близько 400 людей. Люди в паніці вибігали на вулиці та бачили падіння даху найближчих будинків.

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На південному узбережжі Еквадорі загинули щонайменше 15 людей і постраждали ще 400 внаслідок землетрусу магнітудою 6,7. Про це повідомляє ВВС.

За даними геологічної служби США, магнітуда становила 6,8 бала, а стихія охопила площу 80 квадратних кілометрів на південь від міста Гуаякіль.

Підземні поштовхи сталися напередодні, 18 березня, приблизно о 17:00 за місцевим часом. Південна провінція Ель Оро постраждала більше за інших, тут, за даними уряду, загинули 12 людей.

Стихія торкнулася й сусіднього Перу, де в місті Тумбес від черепно-мозкової травми загинула 14-річний дівчина, яка опинилася під завалами свого будинку. Про це повідомив прем’єр-міністр Альберто Отарола.

Наслідки землетрусу в Еквадорі

В Еквадорі найбільше постраждали міста Мачала та Куенка. Епіцентр землетрусу зафіксували біля Балао, що за 80 км від другого найбільшого міста країни Гуаякіль, де проживає понад 3 млн осіб.

Житель Мачали Фабриціо Круз сказав, що був на третьому поверсі будівлі, коли відчув сильні поштовхи та побачив, що його телевізор упав на підлогу. Після цього він одразу вибіг надвір.

"Я чув, як кричали мої сусіди, і було багато галасу", — сказав 34-річний фотограф, додавши, що бачив падіння дахів найближчих будинків.

"Ми втекли з наших будинків, — пояснив житель Мачали Ексон Тобар. — Земля, був дуже потужний вибух, почала трястися, все почало соватися: електричні кабелі, вікна і все. Люди були на вулиці та молилися, бо це не припинялося".

Покупці вибігають надвір

Президент країни Гільєрмо Лассо попросив мешканців зберігати спокій і відвідав лікарню в місті Мачала, де зустрівся з деякими постраждалими.

За даними уряду, деякі дороги виявилися заблокованими через зсуви, постраждали будинки, будівлі освітніх закладів і лікарні.

У місті Куенка (столиця провінції Асуай) одна людина загинула, коли стіна притиснула автомобіль. На острові Джамбелі загинули троє людей після того, як обрушилася вежа, на якій було встановлено камеру спостереження.

Землетрус відчувалитв таких містах як Маннамі, Манта й Кіто.

Це найбільший землетрус в Еквадорі з 2016 року, коли загинули близько 700 людей і постраждали тисячі.

Раніше Фокус повідомляв, що під час землетрусу в Еквадорі будинки падали у воду. На відео, знятому в портовому місті Пуерто-Болівар і опублікованому в соцмережах, кілька будівель впали у воду.

Нагадаємо, що, за оцінками сейсмолога, в Україні може статися землетрус у 7 балів. Олександр Кендзера вважає, що стихія може підібратися й до столиці.