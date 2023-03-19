Землетрясение в Эквадоре: количество жертв катаклизма резко возросло (видео)

По официальным данным, в результате землетрясения погибли 13 человек, пострадали около 400 человек. Люди в панике выбегали на улицы и видели падающие крыши ближайших домов.

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На южном побережье Эквадоре погибли по меньшей мере 15 человек и пострадали еще 400 в результате землетрясения магнитудой 6,7. Об этом сообщает BBC.

По данным геологической службы США, магнитуда составила 6,8 балла, а стихия охватила площадь 80 квадратных километров к югу от города Гуаякиль.

Подземные толчки произошли накануне, 18 марта, примерно в 17:00 по местному времени. Южная провинция Эль Оро пострадала больше других, здесь, по данным правительства, погибли 12 человек.

Стихия затронула и соседнюю Перу, где в городе Тумбес от черепно-мозговой травмы погибла 14 летний подросток, оказавшаяся под завалами своего дома. Об этом сообщил премьер-министр Альберто Отарола.

Последствия землетрясения в Эквадоре

В Эквадоре больше других пострадали города Мачала и Куэнка. Эпицентр землетрясения зафиксировали возле Балао, что в 80 км от второго крупнейшего города страны Гуаякиль, где проживает более 3 млн человек.

Житель Мачалы Фабрицио Круз сказал, что находился на третьем этаже здания, когда почувствовал сильные толчки и увидел, что его телевизор упал на пол. После этого он тут же выбежал на улицу.

"Я слышал, как кричали мои соседи, и было много шума", — сказал 34-летний фотограф, добавив, что видел падающие крыши ближайших домов.

"Мы бежали из наших домов, — пояснил житель Мачалы Эксон Тобар. — Земля, был очень мощный взрыв, стала трястись, все задвигалось: электрические кабели, окна и все. Люди были на улице и помолись, потому что это не прекращалось".

Покупатели выбегают на улицу

Президент страны Гильермо Лассо попросил жителей сохранять спокойствие и посетил больницу в городе Мачала, где встретился с некоторыми пострадавшими.

По данным правительства, некоторые дороги оказались заблокированными из-за оползней, пострадали дома, здания образовательных учреждений и больницы.

В городе Куэнка (столица провинции Асуай) один человек погиб, когда стена придавила автомобиль. На острове Джамбели погибли три человека после того, как обрушилась башня, на которой была установлена камера наблюдения.

Землетрясение ощущалось в таких городах, как Маннами, Манта и Кито.

Это крупнейшее землетрясение в Эквадоре с 2016 года, когда погибли около 700 человек и пострадали тысячи.

Ранее Фокус сообщал, что во время землетрясения в Эквадоре дома падали в воду. На видео, снятом в портовом городе Пуэрто-Боливар и опубликованных соцсетях, несколько зданий упали в воду.

Напомним, что, по оценкам сейсмолога, в Украине может произойти землетрясение в 7 баллов. Александр Кендзера считает, что стихия может подобраться и к столице.