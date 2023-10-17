Продала по дешевке: Оля Полякова рассказала о своем московском доме

Певица рассказала, что чудом успела получить деньги до того, как были заблокированы платежи из России.

Украинская певица Оля Полякова продала шикарный дом в Подмосковье за 15% его стоимости после начала вторжения России в Украину. О своей недвижимости в России певица рассказала в интервью Дмитрию Гордону.

Оля Полякова пользуется в Украине большой популярностью. За десять лет творческой деятельности она успела заработать на недвижимость не только в Украине.

У Поляковой есть роскошная квартира площадью более 200 квадратных метров в центре Киева. А несколько лет назад она купила загородный дом с бассейном в Киевской области. После покупки семья переехала в этот дом и до сих пор живет там.

В интервью певица призналась, что также имела "приличную" недвижимость в Москве. Продала ее певица уже после начала войны в прошлом году.

"У меня был дом в Москве. Очень хорошая недвижимость. Я просто продала ее за бесценок. Но успела… За 2 дня до того, как переводы денег из России в мир заблокировали, я успела эти свои несчастные 15 процентов за этот дом вырвать. Хоть что-нибудь, забыть и все", – рассказала Полякова.

Артистка поделилась еще одной семейной драмой. Ее мама 20 лет прожила в России в гражданском браке с мужчиной. Но после начала войны все бросила и уехала к дочери в Украину.

"Мы полностью порвали там все отношения и сожгли все мосты", – заверила Полякова.

Напомним, неделю назад певица Оля Полякова попала в больницу. Артистка Оля Полякова была госпитализирована во Львове в ночь на 9 октября.