Джулия Фокс вышла в свет в причудливом платье-вешалке

Бывшая девушка Канье Уэста снова примерила максимально странный и экстравагантный наряд.

Джулия Фокс устроила шоу из своего очередного выхода в свет. Она прогулялась по отелю Ham Yard в лондонском районе Сохо в причудливом наряде от Figura Services. Об этом пишет Daily Mail.

Джулия Фокс устроила настоящее интермедийное представление в причудливом ансамбле, созданном дуэтом Figura Services Селестой и Валерио, во время прогулки по отелю Ham Yard в лондонском районе Сохо во вторник вечером.

Модель в пластиковом корпусе, вдохновленная химчисткой, из коллекции Damage Done AW/23 компании Figura Services была призвана "подчеркнуть тему неправильности".

Джулия Фокс Фото: Getty Images

За образ Джулии отвечала ее стилист Бриана Андалор. Так что бывшая девушка Канье Уэста соединила эффектное творение от кутюр с белыми боксерскими шортами, соответствующей сумкой и ботинками на высоком каблуке.

Джулия уложила волосы классическими локонами в дуже "Старого Голливуда" и накрасила губы темной помадой.

Днем в среду Фокс планирует присутствовать на раздаче автографов для своих недавно опубликованных 336-страничных "шедевральных" мемуаров "В канализацию" в лондонском офисе Waterstones на Гауэр-стрит.

Шоу Дрю Бэрримор только что выпустило краткий обзор эпизода, вышедшего в среду, в котором провокаторша Джулия, родившаяся в Италии и выросшая на Манхэттене, назвала своего бывшего Канье "Йе" Уэста нуждающимся.

"Я могла заниматься этим только так долго, потому что в конечном итоге я думаю, что ему нужен был человек, работающий для него полный рабочий день, а я просто не могла работать на полную ставку", — объяснила Джулия.

"У меня есть ребенок. А Канье слишком часто хотел разговаривать по телефону, например, когда я меняла подгузники, поэтому я купила пару AirPods, чтобы держать их дома, пока я занималась ребенком. Это было просто… это было настолько подавляюще и настолько неустойчиво", — призналась Джулия.

Джулия Фокс и Канье Уэст Фото: Instagram daniellelevitt

Шестинедельный платонический роман Фокс с опальным 46-летним рэпером-дизайнером бесцеремонно завершился в День святого Валентина 2022 года, и в итоге он нашел новую пассию, или жену Бьянку Цензори.

"В конечном счете, я не могу ставить кого-либо на первое место. Мой сын должен быть первым. Его просто стало слишком много. Я не подписывалась на рождение двоих детей. Я не могла этого сделать. Это было похоже на то, будто у меня появилось два младенца", — отметила бывшая доминатрикс.

Джулия Фокс на шоу Дрю Бэрримор

Джулия, которая ранее заявила, что "отреклась от мужчин" и никогда больше не будет рожать, является матерью двухлетнего сына Валентино, которого родила во время своего трехлетнего брака с бруклинским частным пилотом Питером Артемьевым. Пара развелась три года назад.

Фокс была удивлена, что ее отношения с Йе "загадочно просочились в сеть", потому что большинство знаменитостей, с которыми она встречалась, хотят держать все в секрете.

Канье, по ее словам, был в восторге, когда о ней начали писать таблоиды.

"В этом его особенность, когда у него есть видение для кого-то, он становится очень одержим этим видением, и оно становится почти его маленьким проектом, в каком-то смысле его маленьким шедевром", — рассказала Фокс.

Напомним, ранее Джулия Фокс примерила смелый образ из цепочек, крестов и бус для обложки журнала.