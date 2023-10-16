Только цепи: Джулия Фокс примерила смелый образ для обложки журнала (фото)

Джулия Фокс стала звездой зимнего номера журнала Rollacoaster.

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33-летняя итальянская модель и актриса Джулия Фокс, которая строит довольно успешную карьеру в США, продолжает промо своей книги "Down The Drain" ("В канализацию"). На странице в Instagram она опубликовала фото обложки зимнего номера журнала Rollacoaster, на котором предстала в очень откровенном виде.

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Королева оверсайза. Джулия Фокс появилась на публике в огромном пиджаке (фото)

На Джулии нет одежды. Вместо нее – множество цепочек и ожерелий с крестами и подвесками. Даже трусики модели сделаны их тоненьких цепочек. Ее руки обмотаны тонкой цепочкой, а маникюр на ногтях изобилует массивным декором.

При этом макияж модели получился очень элегантный, без темных стрелок и невидимых бровей. Она смотрит в камеру, чуть склонив голову набок.

В журнале, среди прочего, она рассказывает о своих мемуарах. По ее словам, это "определенно дикая поездка", но "не такая уж уникальная".

"Я чувствую, что очень многие люди – особенно женщины и девушки – смогут понять какой-то аспект этого или прошли через что-то подобное. Наверное, я просто хочу подавать пример и быть той, кто может сказать: "Послушай, ты можешь пройти через все это и не позволять этому определять тебя. Ты определяешь себя. Ты можешь выбрать свой путь". Я хочу, чтобы люди знали, что вам не нужно давать людям, которые нарушили ваш путь, какое-либо влияние на ваше существование. Я не хочу, чтобы вы позволили этим людям победить и взять верх над вами. У меня есть своя история, она в моих руках", – говорится в подписи к снимку.

В биографии Джулия откровенно описала свои модные эксперименты, свидания с влиятельными, но токсичными мужчинами, призналась в злоупотреблении психоактивными веществами и рассказала, как и с чего начался ее путь к выздоровлению.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст преследовал Джулию Фокс, а во время короткого романа вел себя с ней, как с марионеткой.