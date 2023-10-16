Тільки ланцюги: Джулія Фокс приміряла сміливий образ для обкладинки журналу (фото)

Джулія Фокс стала зіркою зимового номера журналу Rollacoaster.

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33-річна італійська модель й акторка Джулія Фокс, яка будує доволі успішну кар'єру в США, продовжує промо своєї книги "Down The Drain" ("У каналізацію"). На сторінці в Instagram вона опублікувала фото обкладинки зимового номера журналу Rollacoaster, на якому постала в дуже відвертому вигляді.

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На Джулії немає одягу. Замість нього — безліч ланцюжків і намист із хрестами і підвісками. Навіть трусики моделі зроблені з тоненьких ланцюжків. Її руки обмотані тонким ланцюжком, а манікюр на нігтях рясніє масивним декором.

При цьому макіяж моделі вийшов дуже елегантний, без темних стрілок і невидимих брів. Вона дивиться в камеру, трохи схиливши голову набік.

У журналі, серед іншого, вона розповідає про свої мемуари. За її словами, це "безумовно дика поїздка", але "не така вже й унікальна".

"Я відчуваю, що дуже багато людей — особливо жінок і дівчат — зможуть зрозуміти якийсь аспект цього або пройшли через щось подібне. Напевно, я просто хочу подавати приклад і бути тією, хто може сказати: "Послухай, ти можеш пройти через усе це і не дозволяти цьому визначати тебе. Ти визначаєш себе. Ти можеш обрати свій шлях". Я хочу, щоб люди знали, що вам не потрібно давати людям, які порушили ваш шлях, будь-який вплив на ваше існування. Я не хочу, щоб ви дозволили цим людям перемогти і взяти гору над вами. У мене є своя історія, вона в моїх руках", — ідеться в підписі до знімка.

У біографії Джулія відверто описала свої модні експерименти, побачення з впливовими, але токсичними чоловіками, зізналася у зловживанні психоактивними речовинами та розповіла, як і з чого почався її шлях до одужання.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест переслідував Джулію Фокс, а під час короткого роману поводився з нею, як з маріонеткою.