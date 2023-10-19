19 октября 2023 года: пророка Иоиля - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя причинять вред животным и мыть окна.

Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Иоиля. Он был первым ветхозаветным пророком, по преданию оставившим после себя запись своих проповедей (Книга пророка Иоиля). По объему книги Иоиля его относят к так называемым "малым" пророкам.

Что нельзя делать 19 октября:

причинять вред животным;

отказывать в помощи;

мыть окна.

Народные поверья и приметы:

возле дома скачет сорока — ждите новостей;

высоко летят перелетные птицы – зимой будет много снега;

мороз — еще семь дней будет оттепель;

теплая погода — весна также будет теплой.

День ангела празднуют:

Дмитрий, Михаил, Феликс, Иван, Николай, Сергей, Леонид, Петр, Павел.

А также в этот день:

1813 год — поражение армии Наполеона в "битве народов" под Ляйпцигом;

1918 год — создание во Львове Украинского Национального Совета Западноукраинской Народной Республики и провозглашение образования Украинского государства на украинских этнических землях в составе Австро-Венгрии;

1943 год — Альберт Шварц открывает антибиотик стрептомицин.