Гвинет Пэлтроу изменилась до неузнаваемости в новой фотосессии

Актриса примерила смелые и даже дерзкие образы, продемонстрировав подтянутую фигуру и стройные ноги.

51-летняя американская актриса и бизнесвумен Гвинет Пэлтроу снялась в фотосессии для журнала Bustle, впервые за долгое время появившись на снимках при макияже.

Знаменитость изображена в белых трусах, укороченном свитере с высоким воротником и белых туфлях на высоком каблуке. На шее у нее – массивное золотое украшение в виде ракушек мидий. Она демонстрирует свои длинные ноги и стройную фигуру.

Фото: bustle.com Фото: bustle.com Фото: bustle.com Фото: bustle.com Фото: bustle.com

На других фото ее образ – не менее откровенный. Актриса надела прозрачный красный топ и полупрозрачные капроновые колготки, под которыми едва угадывается белье. Ансамбль завершают красные туфли на скошенной танкетке.

Фото: bustle.com Фото: bustle.com Фото: bustle.com Фото: bustle.com Фото: bustle.com

Третий образ – деловой. Гвинет позирует в блузе с глубоким декольте и черной юбке.

Фото: bustle.com Фото: bustle.com Фото: bustle.com

Что касается макияжа, то визажист выделил глаза актрисы, сделав смоки-айс. Кроме того, во время съемок Пэлтроу использует ярко-красную помаду.

Беседуя с журналистами, звезда заявила, что исчезнет из общественной жизни после выхода на пенсию.

На данный момент Гвинет сосредоточена на своем оздоровительном бренде Goop, основанном в 2008 году, но у него также есть срок годности, поскольку она надеется продать компанию "еще через несколько лет". Актриса сказала, что затем переключит свое внимание на домашние проблемы, поскольку открыто признает, что баланс между работой и личной жизнью не всегда легкий.

"Я нахожусь на этапе, когда мне кажется, что все становится еще более запутанным, потому что мне нужно так много сделать. Мои сын и пасынок учатся в старших классах средней школы, и иногда мне кажется, что учеба в колледже сама по себе является работой на полный рабочий день", — продолжила она, имея в виду своего 17-летнего сына Мозеса, отцом которого является ее бывший муж Крис Мартин, и сына своего мужа Брэда Фэлчака по имени Броуди. У Гвинет также есть 19-летняя дочь Эппл от Криса и падчерица Изабелла от Брэда.

"Поэтому я стараюсь следить за домашними делами, а у нас в компании много дел… Так что я просто облажалась. Я должна сказать, что пытаюсь научиться быть более терпимой к себе, когда устраиваю беспорядок, потому что мне это действительно не нравится. Это просто один из таких сезонов. Это как точка опоры жизни. По какой-то причине я думала, что в свои 50 я смогу переключиться на пониженную передачу. Я действительно не знаю, почему я думала, что это произойдет", – признается она.

Что касается воспитания детей, то актриса советует быть более терпимыми к ним и доверять своим инстинктам.

Ранее Фокус писал, что Гвинет Пэлтроу нашла странное применение своей статуэтке "Оскар".