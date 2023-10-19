Американский ответ "Короне": Netflix собирается снимать сериал про семью Кеннеди

В ноябре этого года исполнится 60 лет со дня убийства Джона Ф. Кеннеди, возможно, самого гламурного и самого популярного президента Америки.

После ошеломительной популярности сериала "Корона", который рассказал изрядно приукрашенную историю британской королевской семьи, Netflix, по слухам, работает над выпуском телесериала про американскую "королевскую семью" – семью Кеннеди. Об этом пишет Tatler.

Если подумать, каким мог бы быть ответ Америки королевской семье, то Кеннеди, скорее всего, будут лучшим ответом – и Netflix явно идет к этому.

По слухам, стриминговый гигант разрабатывает сериал, основанный на жизни самого гламурного президента Америки. Это президент Джон Ф. Кеннеди. По сообщениям, стриминговый сервис рассматривает сериал как американский ответ на "Корону". Конечно, по мере того, как королевская драма приближается к финалу, продюсеры должны думать о поиске преемника рекордного шоу. В ноябре этого года также исполнится 60 лет со дня убийства Джона Кеннеди.

Джон Кеннеди Фото: Getty Images

Сериал будет основан на двух томах биографии "Джон Кеннеди: Достижение совершеннолетия в американском веке, 1917-1956", известной книге шведско-американского историка Фредрика Логевалла. Сценаристом и исполнительным продюсером выступит лауреат премии "Оскар" Эрик Рот, сценаристом таких хитов, как "Форрест Гамп", "Звезда родилась" и "Убийцы цветочной луны".

Джон Кеннеди с супругой Фото: Getty Images

Избранный в 1960 году и вступивший в должность в 1961 году, Кеннеди был хорошо известен своей привлекательностью, харизмой и талантом оратора. Президент и его жена, первая леди Джеки Кеннеди, олицетворяли американский гламур и оптимизм начала 1960-х годов. Он, как известно, общался с голливудскими селебрити, такими как Фрэнк Синатра, и имел множество предполагаемых любовниц, включая Мэрилин Монро. Его президентство курировало некоторые из наиболее значительных событий 20-го века, включая начало войны во Вьетнаме, кубинский ракетный кризис и движение за гражданские права. Его убийство в 1963 году остается одним из самых шокирующих исторических моментов прошлого века.

Джон Кеннеди с супругой на приеме королевы Великобритании Фото: Getty Images

Его семья – это целая династия политиков. Тем более карьерой в политике также занимались его младшие братья: Бобби и Тед, которые оба баллотировались на пост президента. Бобби был фаворитом на пост президента, но был трагически убит во время предвыборной кампании 1968 года. Тедди служил в сенате на протяжении десятилетий, однако его политической карьере помешала автомобильная авария, в которой погиб его пассажир.

Роберт Кеннеди Фото: Википедия

А его сын, Джон Фицджеральд Кеннеди-младший, которому приписывали роман с Мадонной, и который тоже хотел баллотироваться в президенты, разбился на частном самолете вместе с женой и ее сестрой в 1999 году.

Джон Ф. Кеннеди младший с женой Фото: Getty Images

Племянник Джона Кеннеди Роберт Ф. Кеннеди-младший в настоящее время – хотите верьте, хотите нет – баллотируется в Овальный кабинет в качестве независимого кандидата на выборах 2024 года. Материала более чем достаточно для создания шоу на несколько сезонов.

Роберт Ф. Кеннеди-младший с женой Фото: Getty Images

Хотя никаких решений по кастингу пока не объявлено, американского президента несколько раз изображали на телевидении и в кино. Сюда входил эпизод "Короны" , где была изображена встреча Кеннеди, которых играют Майкл С. Холл и Джоди Бальфур, с королевой. Жизнь его жены Джеки была драматизирована в фильме 2016 года "Джеки", где звезда Натали Портман получила номинацию на "Оскар" за роль первой леди Америки.

Напомним, в 2020 году трагически погибла Мэйв — внучка Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата убитого в 1963 году американского президента Джона Кеннеди. Она утонула вместе с сыном.