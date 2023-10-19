Николь Кидман продемонстрировала стильный деловой ансамбль (фото)

Знаменитость объявила о старте нового проекта с "австралийскими акцентами".

56-летняя австралийско-американская актриса Николь Кидман посетила фестиваль SXSW в Сиднее, чтобы объявить о новом проекте. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Аквамена" появилась на публике в изящном деловом аутфите, который состоял из стильного черного блейзера, топа в тон и белых брюк.

Она распустила свои светлые волосы, а легкий макияж подчеркнул ее естественную красоту.

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Николь Кидман Фото: Getty Images

Супруга Кита Урбана добавила своему образу нотки гламура с помощью стильного ряда золотых и серебряных колец и была в хорошем настроении, когда объявила о своем следующем проекте.

Актрису сопровождал ее коллега-продюсер Пер Саари, и вместе они объявили, что Николь будет продюсером будущего сериала "Последняя годовщина", который станет третьей картиной звезды экрана, основанной на книге Лиан Мориарти, после "Большой маленькой лжи" и "Девяти идеальных незнакомцев".

Новый сериал будут снимать в Австралии.

Николь Кидман Фото: Getty Images

"Австралийские акценты, австралийский проект с австралийскими акцентами для всего мира. Это долго готовилось", — сказала она публике.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Напомним, Николь Кидман присоединилась к Риз Уизерспун на спортивном событии.

Также Фокус писал о появлении Николь Кидман на мероприятии, организованном мужем Сальмы Хайек.