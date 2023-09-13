Николь Кидман в платье с перьями появилась на публике (фото)
Знаменитость посетила ужин Kering Foundation Caring For Women.
56-летняя австралийская актриса Николь Кидман появилась на публике в странном наряде. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда "Большой маленькой лжи" посетила накануне ежегодный ужин Kering Foundation Caring For Women в Нью-Йорке, где она ошеломила публику бледно-голубым платьем с перьями без бретелек от Balenciaga.
Ее платье было украшено атласным бантом, который завязывался на талии, и актриса дополнила его черными перчатками до локтя для острого стиля.
Волосы Николь Кидман были собраны в опрятную прическу.
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Ужин в Нью-Йорке также посетили гендиректор "Kering" Франсуа-Анри Пино с женой Сальмой Хайек, теледива Ким Кардашьян, французская актриса Изабель Юппер, американская актриса Джулия Гарнер и другие знаменитости.
Напомним, Эми Шумер пошутила о выражении лица Николь Кидман и столкнулась с критикой пользователей сети.
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