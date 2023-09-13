Ніколь Кідман у сукні з пірʼям зʼявилася на публіці (фото)

Знаменитість відвідала вечерю Kering Foundation Caring For Women.

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56-річна австралійська акторка Ніколь Кідман зʼявилася на публіці в дивному вбранні. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Великої маленької брехні" відвідала напередодні щорічну вечерю Kering Foundation Caring For Women у Нью-Йорку, де вона приголомшила публіку блідо-блакитною сукнею з пірʼям без бретелей від Balenciaga.

Її сукня була прикрашена атласним бантом, який зав’язувався на талії, і акторка доповнила її чорними рукавичками до ліктя для гострого стилю.

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Волосся Ніколь Кідман було зібране в охайну зачіску.

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Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Колишня дружина Тома Круза доповнила екстравагантний образ сережками та каблучкою.

Ніколь Кідман Фото: Getty Images

Вечерю в Нью-Йорку також відвідали гендиректор "Kering" Франсуа-Анрі Піно з дружиною Сальмою Хаєк, теледіва Кім Кардашʼян, французька акторка Ізабель Юппер, американська акторка Джулія Гарнер та інші знаменитості.

Нагадаємо, Емі Шумер пожартувала про вираз обличчя Ніколь Кідман та зіткнулася з критикою користувачів мережі.

Також Фокус писав про появу на вечері супермоделі Лінди Євангелісти із 16-річним сином.