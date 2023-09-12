Эми Шумер обвинили в кибербуллинге Николь Кидман

Видимо Шумер решила подшутить над Кидман, однако пользователи соцсети раскритиковали такой "юмор".

Related video

42-летнюю американскую актрису и стендап-комедиантку Эми Шумер обвинили в кибербуллинге 56-летней австралийской актрисы Николь Кидман. Об этом пишет PageSix.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Шумер опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с Открытого чемпионата США по теннису, на которой Николь Кидман сидела на трибуне в розовом наряде и наблюдала за событием.

"Вот как сидят люди", — подписала она публикацию, подразумевая, что супруга Кита Урбана выглядела как робот. На снимке у Кидман было серьезное выражение лица: одна рука подложена под подбородок, а другая рука обхватывает локоть.

Николь Кидман Фото: Getty Images

Позже комедиантка удалила фотографию, столкнувшись с критикой. В частности, фолловеры назвали подпись к снимку "подлой", а также обвинили в "публичном троллинге".

"Вы сейчас подвергаете кибербуллингу обладательницу "Оскара" и "Эмми" Николь Кидман?" — спросил один из подписчиков.

"В любом случае, принижение других всегда является признаком нашей собственной внутренней неуверенности, поэтому критики здесь должны держать в руках зеркало", — добавил другой.

Ранее Фокус писал, что Риз Уизерспун и Николь Кидман посетили футбольный матч.