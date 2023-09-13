Сальма Хайек в платье Gucci с разрезом от бедра появилась на мероприятии (фото)
Знаменитость с мужем посетила благотворительный ужин Kering Foundation.
57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек появилась в роскошном платье от Gucci. Снимками с недавнего события звезда "Фриды" делится в своем Instagram.
Знаменитость в компании своего мужа, 61-летнего французского миллиардера Франсуа-Анри Пино, посетила ужин для женщин от компании Kering, генеральным директором которой является возлюбленный актрисы.Важно
На мероприятии Хайек появилась в длинном бордовом платье с разрезом до бедра, пайетками и глубоким декольте. К вечернему аутфиту звезда "Вечных" добавила черный клатч и несколько лаконичных украшений. Волосы Сальма уложила легкими волнами.
Отметим, что Пино является председателем Kering Foundation, а его жена входит в совет директоров.
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Между тем французский бизнесмен был в классическом костюме с белой рубашкой и бабочкой.
"Все готово для ужина "Забота о женщинах" сегодня в Нью-Йорке, который представляет @keringfoundation. Поддерживаю очень близкое моему сердцу дело. ❤️ #CaringForWomen", — прокомментировала мероприятие актриса.
Напомним, Сальма Хайек станцевала в бикини на фоне большого кактуса.
Также Фокус писал о летнем отдыхе Сальмы Хайек на яхте.