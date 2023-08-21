Сальма Хайек в бирюзовом купальнике наслаждалась коктейлем на яхте (фото)

Знаменитость продолжает отдыхать в Мексике.

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56-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек примерила бирюзовый купальник, наслаждаясь коктейлем в Мексике. Кадрами своего отдыха на родине звезда экрана делится в Instagram.

Хайек предстала в сплошном купальнике Gucci ярко-бирюзового оттенка. К образу она добавила черные солнцезащитные очки и распустила свои темные волосы.

Актриса смаковала алкогольным коктейлем на борту роскошного судна.

"Маргариты на вкус лучше в Мексике🇲🇽", — написала жена французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

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Сальма Хайек

Отметим, что Маргарита — это коктейль, который содержит текилу с добавлением сока лайма или лимона, цитрусового ликера Трипл-сек и льда.

"В Мексике даже твоя улыбка красивее, в Мексике все лучше🇲🇽 это как подарить своему мозгу день спа", "Благослови Боже Мексику, Сальму и Маргариту!", "Самая красивая и умная модель", — пишут в комментариях фолловеры мексиканской звезды экрана.

Напомним, принцесса Уэльская Кейт Миддлтон также любит коктейль Маргарита.

Ранее Фокус писал о том, как 56-летняя Сальма Хайек выглядит без макияжа.