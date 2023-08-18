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Стиль жизни

Стало известно, какой алкогольный коктейль любит Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон, Кейт Миддлтон на вечеринке, Кейт Миддлтон без принца Уильяма, коктейли маргарита, принцесса уэльская.
Фото: Getty Images | Кейт Миддлтон

Накануне принцесса посетила фестиваль в Норфолке без принца Уильяма.

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41-летняя Кейт Миддлтон на выходных вместе с несколькими друзьями посетила Хоутонский фестиваль в Норфолке, Англия, и, по словам источников, это была веселая ночь, наполненная "острыми Маргаритами". Об этом пишет Evening Standard.

Миддлтон выбрала ресторан Turntable & Napkin вместо фуд-траков.

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Неустановленный источник, также обедавший в ресторане, сообщил изданию, что Миддлтон была в приподнятом настроении, заказывала острую Маргариту, ела десерт аффогато и приветливо разговаривала со своими друзьями.

Итальянское меню содержит четыре блюда из сыра буррата, панцанелла, рагу с короткими ребрами и аффогато почти за 80 долларов.

По словам источника, ее спутники даже принесли большую бутылку розового вина и оставили персоналу ресторана около 900 долларов чаевых.

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Кейт Миддлтон
Фото: Getty

Посетитель фестиваля заметил Миддлтон в повседневном образе, включавшем пару кроссовок Veja и черный топ с открытыми плечами с длинными рукавами, как видно на фотографии, обнародованной в сети.

На снимке она держит стакан с желтым напитком, вероятно, Маргаритой – коктейль, содержащий текилу с добавлением сока лайма или лимона, цитрусового ликера Трипл-сек и льда.

Кейт Миддлтон

Напомним, Кейт Миддлтон разозлила королеву Елизавету II своим отдыхом на островах в 2009 году.

Также Фокус писал о серьгах Кейт Миддлтон, в которых она посетила фестиваль в Норфолке.